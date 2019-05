Hydrocarbures – Le prix du carburant doit baisser

Les négociations entre l’État et les particuliers pour faire baisser les prix du carbu­rant restent opaque pour les consommateurs. Le CREAM apporte sa lumière.

Justifications financières. Dans une étude finalisée et publiée ce mois de mai, le Centre de recherches, d’études et d’appui à l’analyse économique à Madagascar ou CREAM explique en détails les contours du prix du carburant. Rattaché au ministère de l’Économie et des finances, le CREAM dans son rapport démontre que « Parmi un échantillon de douze pays, les frais et marges des distributeurs sont élevés à Madagas­car ». Le rapport de quarante-six pages, fraîchement mis en ligne, explique de long en large aux consommateurs les possibilités de baissser le prix du carburant. Exclusivement conscaré à « l’étude de la hausse de prix des carburants à Madagascar », comme l’indique son intitulé, ce rapport relate la situation du prix du carburant en abordant les causes de la hausse et ses impacts.

Le prix à la pompe actuellement supporté par les usagers provient de l’addition du prix de référence à la frontière, des coûts engagés dans la logistique, les frais et les marges de distribution ainsi que les taxes et redevances, selon un tableau explicatif, dans la page 31 du rapport du CREAM. L’inflation est la conséquence directe de chaque hausse subite du prix du carburant, nécessitant en conséquence une stabilité de prix afin d’éviter les spéculations et fluctuations.

Manque de transparence

Comme bienfaits escom­ptés de la baisse cette-fois du prix du carburant, le rapport prévoit « une augmentation du pouvoir d’achat de la population, avantage au niveau du coût d’énergie, relance des activités économiques ». Pour les distributeurs pétroliers, « les taxes élevées sur les produits pétroliers » influent sur le prix à la pompe, un fait reconnu dans le rapport, notamment dans sa page 16. « Au niveau national, les causes de la hausse des produits pétroliers sont la détaxation engagée par le gouvernement de l’époque, c’est-à-dire vers le début de l’année 2003, combinée avec la dépréciation de l’ariary qui a perdu 80% de sa valeur à l’époque; une libéralisation du secteur pétrolier sans les vraies règles de la concurrence, la faiblesse de la capacité de stockage des usines de raffinerie à Madagascar et le manque de transparence entre les niveaux des taxes payés par les pétroliers et les marges bénéficiaires jugées trop élevées par l’Etat », souligne le rapport du CREAM.

Sur le plan technique, une politique fiscale de réduction des taxes s’impose afin de réaliser la réduction du prix à la pompe, car d’après toujours le rapport, « une baisse des taxes domestiques sur les produits pétroliers pourrait inciter les pétroliers à baisser leurs marges dans le calcul des prix ». Il est ainsi recommandé à l’État de baser l’initiative unilatérale de réduction des prix sur une révision des prélèvements s’abattant sur les pétroliers, étant donné qu’il est de l’apanage de l’État de décider en matière fiscale.