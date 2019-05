Basketball – Mada N1A – Quatre clubs en roue libre

Les championnats de Madagascar N1A première phase se poursuivent au gymnase d’Antsiranana. Les têtes de poule s’imposent à l’issue de la troisième journée.

Les grosses pointures se lancent. Le Club Omni­sport de la Police Nationale (COSPN) et l’Association Sportive et Culturelle de Boeny (ASCB) confirment et occupent provisoirement la première place de leur poule respective.

Ils sont talonnés de près par deux autres costauds, notamment SEBAM de Boeny et GNBC de Vakinan­karatra. Ces quatre formations ont jusqu’ici effectué un parcours sans faute de deux victoires en autant de matches.

Le club champion en titre, COSPN d’Analamanga, s’est imposé sur 92 à 75 en deuxième journée face au COSMOS de Diana après sa victoire d’entrée devant ECBBA d’Analamanga (72-61). Dans le groupe B, ASCB de Boeny a, pour sa part, disposé de MB2ALL d’Analamanga (91-85) samedi, puis de l’ASCUT d’Atsinanana (73-63) en deuxième journée.

Les deux dauphins comptent eux aussi deux victoires. Il s’agit de SEBAM de Boeny dans le groupe A et de la GNBC de Vakinan­karatra dans le groupe B. Les Majungais ont battu d’entrée l’AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro (60-58) avant de vaincre, ce dimanche, le COSFA d’Analamanga par 91 à 82.

La gendarmerie nationale a, de son côté, dominé MB2ALL d’Analamanga (69-61) en première journée et a défait l’ASCUT d’Atsi­nanana ce dimanche, sur le score de 94 à 72.

Les favoris confirment

Deux clubs, à savoir Fana­lamanga d’Alaotra-Mangoro et MB2ALL d’Analamanga n’ont enregistré aucune victoire à l’issue des trois premières journées et se trouvent en lanterne rouge. Chez les filles, Madagascar Basketball to All s’est imposée dans le groupe A.

Le club champion en titre a enregistré jusqu’ici deux victoires en deux rencon­tres. MB2ALL a défait, de prime abord, l’Ankaratra du Vakinankaratra (66-53) avant de laminer, hier, sur le score fleuve de 100 à 31, le BC EST du Sud-Ouest.

Logique respectée également dans la poule B. Le club vice-champion national, Soma Beach Basketball club de Boeny, a engrangé jusqu’ici deux victoires et occupe provisoirement la première place du groupe B. SBBC a d’abord battu JEA de Vakinankaratra (57-38) puis a largement défait TAMIFA d’Amoron’i Mania (75-43).

Cette première phase du sommet national N1A prendra fin ce mercredi et les composants de chaque poule seront classés au terme du cette étape.