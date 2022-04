Transport urbain – Les poids lourds envahissent les rues de Mahajanga

La circulation des véhicules devient très dense à Mahajanga. Chaque jour, on enregistre de gros bouchons ou des embouteillages en pleine ville. Les responsables du transport urbain au niveau de la commune n’arrivent plus à maîtriser le trafic des poids lourds, camions et autres véhicules semi-remorques.

Comme l’explique le directeur du Transport urbain de la commune urbaine de Mahajanga, Nourdine, l’horaire de la circulation de ces poids lourds en ville n’est plus respecté. « Il est fixé de 7 heures du matin à midi, puis de 14 heures à 18 heures. »

Pourtant, ces gros véhicules continuent de circuler malgré les avertissements et surtout la répression. Ils sillonnent la ville depuis le port, traversant Mahajanga-be en direction de Tsaramandroso ou de la RN4 en passant par Mahabibo jusqu’à Tanambao Sotema. Le pire est que ces poids lourds ne sont pas garés dans une aire spéciale et conçue pour eux. Ils se garent sur les voies publiques, sur des espaces libres sans être inquiétés. Comme c’est le cas à Ampasika devant le siège de la Jirama jusque devant la société Madauto, ou à Mangarivotra, et même jusqu’à Antanimasaja et à Antanimalandy.

À Ampasika, la route est complètement dégradée du fait de ces passages fréquents des mastodontes de la route. Non seulement, ils envahissent la rue, mais partout où ils s’arrêtent, la chaussée est transformée en garage de réparation. Des déchets d’huile se répandent tout autour et les riverains se plaignent du bruit incessant des va-et-vient de ces camions.

« Notre sommeil est perturbé la nuit car ils ne cessent de circuler à n’importe quelle heure. Dans la journée, les ronflements des moteurs et les tapages dus aux réparations des moteurs ou des pneus cassent les oreilles. Leur passage dégage en outre de la poussière. Cela nuit à notre santé », proteste un riverain d’Ampasika.

Des chauffeurs de ces camions ont déclaré que leur stationnement dans ces lieux est autorisé par un responsable de la commune.