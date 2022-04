Run – Tiboule Laljy est dans la place

Comme annoncé en fin d’année dernière, Tiboule Laljy disputera intégralement la saison 2022 du championnat de Madagascar de Run. Le champion de La Réunion a débarqué à l’aéroport d’Ivato, mardi en fin d’après-midi. Il sera bel et bien au départ du Mobil Drag Racing – Le Premier Défi, ce dimanche sur la piste d’Arivonimamo. « On est arrivés mardi. La voiture était déjà à Madagascar. Les mécanos étaient déjà là depuis plus d’une semaine pour la préparer », confie le pilote réunionnais.

Tiboule Laljy avait participé à deux courses l’an passé. Lors du run programmé en novembre, il avait atteint les demi-finales au volant de sa Seat. Une bonne performance, sachant qu’il s’agissait de sa toute première apparition sur la Grande île. Par la suite en décembre, il avait fait mieux en allant jusqu’en finale, où il s’était incliné devant le nouveau champion de Madagascar, Azuno Razafindrabe sur Volkswagen Golf.

Le pilote de l’Arosa diesel a certainement peaufiné les réglages durant l’intersaison. Et ce, afin d’améliorer les performances de sa machine. Est-ce que ce sera suffisant pour aller jusqu’au bout cette fois-ci? Réponse ce dimanche.