Rabesandratana – Dupuis : Barea à deux visages

Le tirage au sort a été plutôt clément pour les Barea. Ils affronteront le Ghana, l’Angola et la République Centrafricaine en éliminatoires de la CAN 2023. Certes, le Ghana, 11e du classement continental, se présente comme la tête de série. Exceptés les Blacks Stars, qualifiés pour le Mondial au Qatar, mais qui restent sur une élimination prématurée à la dernière CAN, les deux autres adversaires des Barea ne sont pas des foudres de guerre. À côté, Madagascar (22e ), affrontera deux autres pays qui sont classés derrière lui (35e et 38e ).

En 2015 et 2016, les Barea avaient bien rivalisé avec les Palancas Negras et les Fauves. En d’autres termes, ces adversaires sont dans leurs cordes sur le papier. La deuxième place du groupe E se présente comme un objectif parfaitement atteignable. Reste cependant à savoir dans quelle forme ils aborderont ces qualifications. Aura-t-on les Barea d’Eric Rabesandratana ou les Barea du nouveau DTN, Nicolas Dupuis? Tout reste flou pour le moment, malgré la décision prise par la FIFA, le 7 avril, sur la base de laquelle l’ancien capitaine, Faneva Ima Andriantsima, a lancé un appel aux dix membres de la FMF de mettre un terme à la zizanie et de ne privilégier que l’intérêt de l’équipe et du pays. Un appel unaniment partagé par les supporters des Barea.

Les deux premières journées sont prévues au mois de juin. En d’autres termes, le délai de préparation s’annonce déjà relativement court. Vu que la Grande ile n’a pas disputé de matches amicaux durant la dernière fenêtre internationale, il reste énormément de travail à faire pour préparer les prochaines échéances. Questionnés sur le sujet, les dirigeants fédéraux ont donné des réponses quasi similaires, que ce soit ceux de l’aile Raoul Rabekoto ou ceux de l’aile Alfred Randriamanampisoa, comme quoi « le comité exécutif doit se réunir prochainement, afin de déterminer les étapes à suivre pour la préparation des prochains matches ».

Terrain d’entente

Une telle réunion constitue une lueur d’espoir, dans l’optique d’une sortie de crise à la Fédération Malgache de Football. En effet, ce serait la première fois depuis longtemps que les deux camps se réunissent ensemble autour d’une même table. Ils débattront des sujets relatifs à l’équipe nationale, notamment le nom du sélectionneur et la composition du staff technique. Espérons qu’ils trouvent un terrain d’entente pour, enfin, apaiser les tensions et permettre aux Barea de jouer en toute sérénité.

De cette réunion découlera donc l’identité des techniciens qui dirigeront la sélection durant la campagne à venir. Ces derniers auront alors la tâche de monter une équipe performante, capable d’effacer les récentes désillusions. Si Éric Rabesandratana est maintenu à son poste, alors il poursuivra certainement le rajeunissement de l’effectif. Une politique qui contraste avec celle de son prédécesseur, Nicolas Dupuis, aujourd’hui à la direction technique nationale. Le Français préférant toujours s’appuyer sur les anciens, qu’il avait d’ailleurs rappelés durant le regroupement avorté du mois de mars.