Malnutrition – Des documents stratégiques sur la nutrition à valider

Réduire à 28,9% le taux de malnutrition chronique en 2028, cela fait partie des objectifs à atteindre et des actions engagées dans le cadre des stratégies sur la nutrition.

Les taux élevés de pauvreté à Madagascar se traduisent par des taux extrêmement élevés de malnutrition chroni­que. Malgré une nette diminution de ce taux de mal­nu­trition, le combat que Madagascar mène par rapport à ce fléau reste rude. Une Politique Nationale de Nutrition (PNN) et le Plan National d’Actions Multisectorielles de Nutrition ( PNAMN ) 2022-2026 devraient être validés pour prévoir les actions à entreprendre par le pays dans cette lutte. La validation a été effectuée à l’Hôtel Carlton Anosy, hier. Une mise à jour devrait être effectuée par rapport à ces documents. « Des consultations nationales et régionales ont précédé la mise à jour de la politique nationale de nutrition. Une mise à jour a été entreprise en 2018 mais elle a été interrompue. Cette prochaine mise à jour des documents stratégiques devrait tenir compte de la conjoncture dans le pays, notamment le Kere. Dans le cadre de ce plan, il s’agit de prendre en compte la situation sanitaire dont la pandémie de Covid-19 ou encore le changement climatique et les cyclones qui ont provoqué des dégâts dans le pays. Les deux documents vont servir de base et vont être adaptés à l’évaluation qui a été faite par rapport à la malnutrition », indique le Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle, Coordonnateur National de l’Office National de la Nutrition (ONN). Des lacunes ont été observées dans le cadre de la lutte contre la malnutrition dans le pays. « Nous avons constaté des manquements ainsi que des lacunes mais il y a également des bons résultats. Nous allons essayer d’améliorer les points négatifs et continuer dans les points positifs », confie le Professeur.

Réduction

L’enquête démographique et sanitaire menée en 2021 indique que le taux de malnutrition à Madagascar est de 39,8% actuellement. Des objectifs devront être atteints pour réussir à faire diminuer ce taux dans les années à venir. « Il s’agit de réduire de 2% par an le taux de malnutrition chronique à Madagascar. Ce qui implique que nous devrions ainsi réduire ce taux à 28,9 % vers l’année 2028. La stratégie consiste à réaliser que le taux de malnutrition sévère ou encore l’émaciation soit de moins de 5% », souligne le Professeur. Le PNAMN sera le quatrième plan d’action que Madagascar devrait valider. Le processus de développement de la Politique Nationale de Nutrition (PNN) et le Plan National d’Actions Multisectorielles de Nutrition (PNAMN) 2022-2026 a commencé en juillet 2021 et touche à sa fin.