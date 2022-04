Litige foncier à Andraharo – La force exécutoire de tribunal déjouée

Un litige foncier devient un casse-tête judiciaire. À maintes reprises, des ordonnances d’expulsion tombent sur un os, laissant pantois la partie requérante.

BRAS de fer houleux entre une société et un groupe important. La force exécutoire des décisions judiciaires rendues par le tribunal est à chaque fois déjouée, laissant pantois la partie requérante. Le litige concerne une propriété sise à Andraharo, suscitant à la fois convoitise et intérêt. Au mois de septembre 2006, la partie requérante, constituée par la société IHM a acheté le terrain en question dans le respect des procédures en vigueur.

Alors qu’elle était en phase d’exploiter l’acquisition dont elle a pris possession, la partie adverse s’y était installée. Devant cette situation, l’acheteur légal a saisi le tribunal civil.

Après avoir statué, la Cour a ordonné en novembre 2017 l’expulsion de l’occupant. La décision judiciaire rendue a de surcroît fait mention de la démolition des clôtures érigées et donnant autorisation à la société IHM d’élever un mur pour rassembler tout le terrain. Après avoir eu gain de cause, la société requérante a obtenu début 2018 un certificat de non-recours qui devait lui permettre de poursuivre les procédures légales pour reprendre possession de son bien.

Avis favorable

Une signification par voie d’huissier a été aussitôt effectuée pour exécution de la grosse mais cette étape s’est retrouvée embourbée dans les fils enchevêtrés d’une manœuvre dilatoire. En effet, le grand-groupe a interjeté appel mais la décision rendue n’a fait que confirmer le jugement prononcé par le tribunal de première instance, l’appel ayant été fait hors délai. En mars 2020, une ordonnance d’irrecevabilité a infligé revers à la partie en conflit avec l’IHM.

Le verdict tombé ordonne de surcroît aux autorités compétentes l’application du jugement prononcé qui ne fait que conforter les dispositions judiciaires ayant déjà été prises, dont l’expulsion de la partie adverse, la destruction de la clôture élevée par celle-ci et la construction par le requérant d’un mur uni fiant l’ensemble du domaine. Une deuxième signification a été ainsi faite en décembre 2022. La partie adverse a attaqué la société IHM pour faux et usage de faux fin décembre 2022, en arguant qu’elle n’aurait jamais reçu aucune signification. Des pièces s’y rapportant dont le huissier du requérant est en possession sont néanmoins signées et un sceau y a même été apposé. Une seconde fois prise dans une impasse, la société IHM, s’est adressée au procureur général de la Cour d’appel pour demande d’exécution de la grosse.

Fin janvier, un avis favorable sur la force exécutoire des décisions judiciaires rendues a été entériné. Affaire à suivre.