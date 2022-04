Fêtes pascales – Un rebond des contaminations improbable

Rassurant. La recrudescence de l’épidémie de Covid-19 ne sera pas pour bientôt, à en croire les professionnels de santé. « Les attroupements pendant les fêtes pascales ne devront pas avoir d’impact important sur l’épidémie de coronavirus. La courbe de l’évolution de l’épidémie est déjà très basse. Nous sommes à trente cas par semaine actuellement », avance un spécialiste de la Santé publique, hier.

Cette faible contamination à la Covid-19 affirmerait le fait qu’il n’y a pas de nouveau variant qui circule. « Il y a un nouveau variant, lorsque le nombre de cas augmente dans une localité tout comme le nombre de personnes qui passe le test de dépistage », explique le Dr Jaurès Rabemanantena, épidémiologiste. Cela fait plus d’un mois que l’épidémie n’a pas connu de rebond et que le nombre de tests effectués est en baisse. « Le rebond épidémique n’est pas à craindre, si la population a une immunité collective, si le nombre de personnes vaccinées est élevé et s’il n’y a pas de nouveau variant », indique le Dr Jaurès Rabemanantena.

Du côté du ministère de la Santé publique, la sensibilisation sur le respect des gestes barrières se poursuit. Le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randriamanantany a rappelé dans son discours lors du lever de drapeau au sein de ce département, mardi, que la lutte contre cette épidémie se poursuit.

En plus des gestes barrières, il a exhorté le renforcement de l’immunité, comme la vaccination, la consommation de fruits et du Covid-organics (CVO), notamment, avec l’arrivée prochaine de l’hiver austral.