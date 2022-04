Evènement – « Rage of Rock Madagascar », fédère toutes les générations

Au-delà d’être un genre de festival dédié au rock, « Rage of Rock Madagascar » tient avant tout à rassembler aussi bien les inconditionnels du genre que ceux qui souhaitent encore le découvrir.

TOUT un événement qui rend à la fois hommage aux rockers de tous horizons, dont la plupart sont inconnus du grand public, mais qui, chacun à sa manière, façonne le paysage culturel par sa passion. « Rage of Rock Madagascar » est l’événement qui promet d’électriser la capitale ce week-end au Kianjan’ny Kanto Mahamasina. Les 23 et 24 avril, apprêtez-vous à vous laisser submerger par l’allégresse du rock malgache dans toute sa splendeur, mais aussi à vous laisser enivrer par la ferveur populaire qu’il procure.

Le rock n’est pas seulement une musique, c’est surtout un état d’esprit, une manière de penser, un style de vie. Un genre musical souvent associé aux mauvais garçons, lui attribuant divers stéréotypes au sein de la société, le rock reste cependant avant tout une musique qui prône la fraternité et la solidarité. Giant Studio, organisateur de cet événement d’envergure et son équipe tient ainsi à briser cette image que l’on colle au rock et aux férus de rock. « Cela nous a pris un an pour préparer ce rendez-vous, car il nous importait de pouvoir rassembler toute la communauté des rockeurs malgaches. Nous avons donc dû faire preuve de patience et de résilience, tout en travaillant sur une programmation qui puisse fédérer tous les groupes représentatifs du rock à Madagascar » confie Didi, responsable au sein de Giant Studio.

« Du rock à toute les sauces »

Le rock est un genre qui reste fidèle à lui-même, à l’instar de la musique classique et tel le bon vin, il finit par s’apprécier encore plus au fil des années. Le rock à Madagascar a su se forger une identité artistique qui lui est propre, celle qui se rattache à sa culture, tout en promouvant l’esprit fraternel et galvanisant qu’il arbore depuis son existence. À cela, «Rage of Rock Madagascar» tient à en rajouter une couche, celle d’un rock engagé, mais aussi fier de valoriser la richesse naturelle et environnementale de la Grande île.

Le fait est que cette grande messe du rock’n’roll s’affirme presque même comme une œuvre caritative de la part de toute la communauté des rockeurs et métalleux de la capitale. « La grande majorité des fonds récoltés durant ces deux jours de concert serviront à financer une campagne de reboisement que l’on organisera d’ici la fin de l’année. Nous sommes conscients de l’impact de cette musique qui nous passionne au sein de notre société, ainsi nous tenons à faire preuve d’engagement aussi pour les générations futures au-delà de cette musique »confie Christian Rabekoto, membre du comité d’organisation.

Électrisant à chaque fois le public qui se laisse entraîner par les riffs et les rythmiques tonitruantes de ses mélodies. Le rock ne cesse de conquérir et d’enchanter un public de toutes les générations dans la Grande île. Avec la rage de vaincre les stéréotypes liés au rock et celle de conquérir le public avec sa noble cause pour l’environnement, « Rage of Rock Madagascar » promet d’émerveiller son public durant ce week-end. Soaravo Mahalia, chanteuse du groupe Loharano à l’affiche ajoute: « Nous sommes ravis de participer à cet événement, car il marquera les esprits d’un côté, et marquera surtout l’histoire aussi par son engagement ».