Concert – Silo prépare son meilleur « Vendredi 13 »

« Oay ! ». Pour cet artiste émérite et ingénieux qu’est Silo Andrianandraina ou Silo, un concert exceptionnel a toujours été de mise, à cette date fatidique pour certains, mais exceptionnelle pour lui. Dans la soirée du vendredi 13 mai à partir de 20h13 précisément, comme à l’accoutumée, la grande famille de la musique qui l’a toujours entouré depuis ses débuts, ses inconditionnels et le public mélomane, jouiront tous à nouveau de son talent. Un retour sur scène fracassant en perspective pour le chanteur, par le biais de ce concert avec lequel il rempile avec son fameux « Vendredi 13 ». Dans la pure tradition des séries de concerts qu’il donne, en cette date bien précise, Silo retrouve les mélomanes noctambules de la Ville des Mille dans un cadre inédit. Pour cette occasion exceptionnelle, rendez-vous est cette fois-ci donné sur le parvis de la Gare Soarano où l’on savourera à la fois sa musique, mais aussi une mise en scène particulière.

C’est un véritable retour aux sources sur fond d’épopée mélodieuse, empreinte de fraternité, que nous réserve une fois de plus Silo, tout en promettant d’envoûter son auditoire. Comme toujours, l’artiste pluri-instrumentiste qu’il est nous surprendra le temps de cette folle soirée musicale. C’est tout un spectacle qu’il nous prépare pour l’occasion. Un spectacle sons et lumières, concocté par Silo, qu’il réalise avec l’illustre chorégraphe et metteur en scène Mialy Rajohnson. On y verra aussi la participation des groupes Young Square, Donnah Trumpet, Quatuor Squad, sublimée par des chorégraphies de la compagnie Ry Mialy, ainsi que diverses invitées surprises, pour finir avec une ambiance Clubbin’ avec DJ H-Man. Marquez vos agendas !