Taolagnaro – L’entrepreneuriat en marche

Le monde de l’entrepreneuriat évolue à grand pas dans la région Anosy. On constate l’émergence des entrepreneurs dans tous les domaines. Outre l’existence de l’industrie minière dans la ville de Taolagnaro, l’existence du Centre d’Affaire de la Région Anosy (CARA) a été un catalyseur de cette évolution. À ce jour, Rio Tinto QMM a douze entreprises incubées chez CARA depuis 2015. Certaines sont des entreprises issues de la communauté touchée par l’exploitation minière et d’autres des entreprises créées par des anciens employés de l’industrie.

Ces entreprises accompagnées sont maintenant devenues plus compétentes avec un chiffre d’affaires de deux milliards ariary. Les impacts sociaux sont significatifs : plus de cinq cents emplois crées et plus de mille familles touchées. « Outre les impacts directs en termes d’emplois et de chiffre d’affaires, des milliers de familles ont connu un changement de mode de vie, des enfants scolarisés, etc. », explique le responsable.

Trois entreprises parmi les douze incubées ont reçu un certificat de fin d’incubation dont Tropical Biodiversity Social Entreprise (TBSE), entreprise Fanarenana et Tafita.