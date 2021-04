Région Diana – Ramadan en pleine crise sanitaire

En pleine pandémie de Covid-19, les fidèles Antsiranais vivent encore le saint mois du ramadan dans des conditions très particulières liées à l’actuelle crise sanitaire.

Le mois du Ramadan est un mois inédit, cette fois, privé de rencontre familiale ou amicale . Les musulmans de la région Diana voient leurs rituels bouleversés durant ce mois de jeûne et de prières, qui a déjà démarré, il y a quelques jours.Les nouvelles restrictions imposées par les autorités civiles et militaires régionales , regroupées au sein du Comité Régional de Coordination Opérationnel ont confirmé ce chamboulement.

Un changement dû à la hausse alarmante du taux de positivité et du nombre des décès dans la région Diana ; et surtout en application à la déclaration du Chef de l’État dimanche dernier, pour cette deuxième quinzaine de l’état d’urgence sanitaire à Madagascar. Ainsi, un nouveau arrêté préfectoral stipule que toutes les églises et mosquées sont fermées pendant quinze jours.

Une mauvaise nouvelle qui a déplu les croyants. « Les mosquées et églises sont fermées , alors que l’état d’urgence sanitaire ne l’imposait pas», insiste Ahmed un pratiquant membre de l’association des jeunes musulmans.

Au ralenti

Certes, on ne pourra pas empêcher que les gens arrêtent de se rendre visite dans une même barre d’immeubles, mais, là, il s’agit d’une question de responsabilité individuelle. Il semble que la période du ramadan permet encore plus que d’habitude de veiller les uns sur les autres. Néanmoins, tout regroupement familial ou non est une possibilité de contagion.

« Cela signifie que cette fois encore les rassemblements pour les grands repas de rupture du jeûne, les prières nocturnes à la mosquée et même les réunions entre amis jusque tard dans la nuit sont interdits jusqu’à la troisième décade du mois de Ramadan» déplore Saïd Ahmad, un jeune opérateur de la ville.

Quoi, qu’il en soit, la vie sociale est actuellement au ralenti dans la région Diana. Les vendeurs d’habillements spéciaux pour le mois saint se plaignent du ralentissement des échanges commerciaux. Les clients ont encore déserté les marchés. L’ambiance d’avant-fête n’a donc pas encore atteint sa vitesse de croisière. Elle semble tenaillée par l’inflation et le faible pouvoir d’achat qui ne donne pas trop de courage de penser à l’achat.

Plusieurs commerçants de Bazarikely se plaignent des maigres recettes qu’ils ont réalisées jusqu’à aujourd’hui par rapport à l’année dernière. Les revendeurs de poulet de chair, installés au bord du marché, ont les tables remplies, mais peu de personnes en demandent. En revanche, les fruits et légumes ainsi que les divers produits du terroir abondent sur les étalages des autres commerçants. Beaucoup de boutiques et épiceries ferment après 17 h, certaines ne sont pas ouvertes pendant la matinée. Ce qui crée une certaine forme de pénurie.

Dans les rues, les hommes portent l’habit long appelé « qamis » avec chapeau « Amama » et les femmes ainsi que les jeunes filles s’habillent en robe longue , tout en couvrant leur chevelure sous les foulards « Hijab ». Elles ont rangé provisoirement les vêtements habituels.

Ce sont les ingrédients du mois saint dans le Nord.