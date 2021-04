Hommage à l’un des nôtres, Parfait Nantenaina Randrianitovina

Grande fut notre stupeur, il y a une semaine exactement, en apprenant le départ soudain de notre collègue et cher ami, Parfait, fauché dans la fleur de l’âge par le corona­virus. Grande fut notre consternation car nul d’entre nous n’aurait imaginé que ce solide gaillard, simple et affable, disparaîtrait ainsi, et d’une façon aussi terrible. Notre peine n’est certainement rien comparée à celle de sa femme et de ses enfants, mais nous ressentons néanmoins un vide incom­mensurable car il était aussi l’un des nôtres, notre frère d’armes. Le SeFaFi a perdu l’un de ses chantres, la société civile l’un de ses plus fervents militants, et la Nation, l’un de ses fils les plus brillants.

Engagé dès les années 80/90 dans la Jeunesse Indépendante Chrétienne, au sein du bureau des Anciens du Collège Saint Michel Amparibe et du Centre d’Éducation Permanente des Adultes, puis plus tard à l’ECAR Andohalo, Parfait titulaire d’un DEA en mathématiques – était passionné par le développement local et la décentralisa­tion dont il est devenu un spécialiste reconnu jusqu’à l’international.

C’est à ce titre qu’il avait d’ailleurs intégré le SeFaFi, auquel il avait d’emblée apporté une contribution de poids, au point de devenir rapidement l’un des piliers de notre observa­toire. Son héritage est immense et il a marqué l’Histoire de la décentralisation malgache de son empreinte éclairée. À titre d’exemple, bien que la lutte soit loin d’être terminée, son éclairage a pu aider à bloquer un texte qui voulait tuer les Fokontany. Dernièrement, en pleine pandémie de Covid-19, il parlait des « Kômity Loharano » en termes peu élogieux, déclarant que ce « bricolage organisationnel politicien » ne pouvait que nuire encore plus aux Fokontany, sans rien apporter à la lutte contre la pandémie. Une opinion que beaucoup partagent certainement sans jamais avoir osé l’exprimer.

Ses prises de position lui ont valu des inimitiés et des rancunes tenaces, au sein d’une certaine classe de dirigeants politiques, jaloux de leurs prérogatives centralisatrices, tout en prétendant publiquement promouvoir cette décentralisation qui peine à se concré­tiser à Madagascar! Malgré les aléas, Parfait a toujours tenu bon, en misant sur sa technicité et son expertise pour tailler sa route et instiller discrètement mais fermement des réformes qui ont marqué le pays. Partout où il est passé, de la Fondation Friedrich Ebert à la coopération allemande (GIZ), en passant par l’ONG SAHA, Parfait n’a laissé que de bons souvenirs, et l’image d’un pédagogue humble et passionné, toujours disposé à partager ses connaissances avec les autres.

Parfait était un modèle d’engagement, de courage et d’indépendance d’esprit. Toujours prêt à rendre service, il savait temporiser les plus fougueux d’entre nous avec sa grande capacité de discernement et son professionnalisme sans faille. Fin technicien il était aussi homme de dialogue. Même s’il est parti, il vivra à tout jamais à travers ses travaux, sa pensée, son engage­ment et ses réalisations.

Ses enfants, dont il se souciait constam­ment malgré ses nombreuses responsabilités, peuvent être fiers de ce père modèle qui leur a montré le droit chemin, celui de la foi, du sens de l’effort et de l’intégrité. Puissent-ils trouver la force d’avancer et de surmonter cette épreuve, sous l’aile bienveillante de leur père que tous, nous regrettons déjà. Repose en paix, Parfait. Merci pour tout. Nous reprenons le flambeau.