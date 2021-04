Guerre contre la covid-19 – Gratitude aux soldats de la santé

Les personnels de santé sont au charbon en permanence. Ils sauvent des vies tout en risquant les leurs.

Un énorme sacrifice. Au péril de leur vie et celle de leur famille, les personnels de santé prennent un risque au quotidien dans les hôpitaux, les CTC-19, les CSB et les hôtels-hôpitaux. Ils sont au contact permanent avec les malades parfois les morts et risquent à tout moment d’attraper le maudit virus malgré l’équipement de protection individuel. Beaucoup d’entre eux sont tombés malades, d’autres ont perdu la vie en sauvant des vies.

Depuis le regain d’intensité de la pandémie au mois de mars, les personnels de santé sont sollicités de toutes parts. Au village Voara entre ceux qui viennent pour un test, ceux qui viennent pour récupérer le résultat d’un test et ceux qui viennent dans un état grave, les personnels de santé ne savaient plus où donner de la tête. Il n’y avait que deux médecins, un infirmier et quelques aides-soignants.

Comme tout urge, il était difficile de satisfaire tout le monde. Ils n’ont même pas le temps de manger, pas de répit dans un marathon de 24 heures en non stop. Le rythme est démentiel mais ils accomplissent leur travail en vrais professionnels. Un travail harassant, des conditions difficiles même pour des gens qui ont prêté serment. « On ne s’en plaint pas étant donné que c’est le travail qu’on a choisi et que le pays et les compatriotes ont besoin de nous dans cette période compliquée » souligne une aide soignante.

Taux de mortalité bas

Le train de vie des personnels de santé est presque le même dans les autres CTC19 et les hôpitaux. Sauf qu’après le recrutement effectué par l’État, ils sont maintenant plus nombreux. Au CTC-19 Ankorondrano, ils sont une trentaine à assurer le service depuis samedi.

Des l’ouverture du centre samedi, les malades ont afflué. Les ambulances continuent sans arrêt leur va-et-vient à n’importe quelle heure. Les personnels veillent au grain à toutes heures et doivent se tenir prêt à tout moment. « On n’a pas une minute pour dormir ici. Une alerte peu t arriver à tout moment » révèle une aide-soignante à Ankorondrano.

La population doit ainsi une fière chandelle à ces vaillants soldats de la santé. Sans eux, leur dévouement, leur engagement on ne peut pas imaginer dans quelle situation le pays se trouverait. Sans le recrutement urgent effectué par l’État, les CTC-19 et les hôtels-hôpitaux n’auraient pas pu fonctionner.

Si le taux de mortalité des malades est relativement bas, on le doit aux médecins et aux personnels de santé qui ne ménagent pas leur peine. Certes, le nombre de morts est effrayant et il semblerait que personne n’y échappe mais il faut savoir que le nombre de guéris est nettement supérieur au nombre des victimes. Il n’y a jusqu’ici que d’un demi millier de morts pour vingt-cinq mille malades. Et surtout qu’il y a beaucoup de guéris dont des cas graves. Mais cet aspect est souvent oublié. Il est vrai que la mort préoccupe plus que la guérison.

Dans tous les cas, on doit tirer un grand coup de chapeau aux personnels de santé et on doit les équiper comme il faut et leur donner ce qu’ils méritent. Maintenant on réalise bien combien les revendications des paramédicaux étaient justifiées de même que celles des internes des hôpitaux.