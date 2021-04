Football – Orange Pro League : Trois matches en retard à boucler

Il ne reste plus qu’une seule et unique journée au calendrier de l’Orange Pro League. L’association des clubs de Football Élite de Madagascar a apporté une précision importante avant cette ultime échéance de la saison régulière, « toutes les rencontres en retard doivent être bouclées ».

De cette manière, l’ensemble des clubs partira sur le même pied d’égalité lors de la dernière journée. Ils auront tous le même nombre de matches joués à leurs actifs. Soit neuf pour les équipes de la conférence Nord et onze pour les formations de la conférence Sud.

Pour la conférence Nord, ces deux rencontres en retard doivent se jouer au stade Rabemananjara de Maha­janga, fief de Fosa Juniors. Le club majungais est prévu recevoir Tia Kitra et Elgeco Plus, respectivement pour le compte des huitième et neuvième journées. Pour la conférence Sud, il s’agit du déplacement de l’AS Adema au stade d’Ampasambazaha à Fianarantsoa.

Et ce, pour y défier le FCA Ilakaka, dans le cadre de la onzième journée. Le report de ces affiches, par rapport aux dates initiales, a été engendré par la situation de crise sanitaire.

Équilibriste

Le calendrier est serré dans cette dernière ligne droite. En effet, ces trois matches doivent impérativement se tenir avant la fin du mois d’avril. Soit d’ici dix jours. Un véritable casse-tête vu les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. « Nous allons probablement programmer ces rencontres en milieu de semaine », ajoute la CFEM.

L’épilogue de la saison régulière est initialement prévu le samedi 1er et le dimanche 2 mai, avec respectivement les dixième et douzième journées des deux conférences. « Ces derniers rendez-vous seront certainement repoussés. Et les rencontres se tiendront aussi en milieu de semaine », conclut la CFEM, qui est contrainte de jouer un véritable numéro d’équilibriste pour s’adapter au contexte.

Et encore, ce n’est pas fini, puisque les playoffs viendront après. La phase finale du championnat doit s’étaler entre le dimanche 23 mai et le dimanche 4 juillet. Pour l’instant, il est impossible d’affirmer si ces dates seront maintenues.