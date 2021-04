Faliarivo Ampitatafika – Un gang sévit chez Augustin Andriamananoro

La résidence hautement sécurisée du directeur général auprès de la présidence Augustin Andriamananoro a été la proie d’un gang. Les bandits se sont enfuis.

Un gang qui ne manque pas d’audace. Avant-hier aux petites heures, une escouade de bandits visiblement prêts à en découdre ont laissé libre cours à leur fougue criminelle au point de s’introduire dans le domaine censé être imprenable appartenant à une haute personnalité. C’était la résidence hautement sécurisée du directeur général des projets présidentiels (DGPP) Augustin Andriamananoro, à Faliarivo Ampitatafika. Les bandits ont sévi aux alentours de minuit et demi.

À la lumière des informations recueillies, les assaillants ont pénétré dans l’enceinte pour ensuite prendre d’assaut une salle où se trouvait du matériel de sonorisation. Les voleurs y ont fait irruption en forçant la serrure d’une porte. D’emblée, ils se sont déployés dans la salle pour s’emparer des objets de valeur à portée de main. Les membres de la bande ont été certes démasqués par les caméras de surveillance installées un peu partout dans le domaine, toutefois, leur identification est une autre paire de manches.

Le gang a entre autres fait main basse sur deux tables de mixage et un poste de télévision à écran plat.

Recherches

Les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite lorsqu’un gendarme a informé le poste avancé de la gendarmerie nationale de Faliarivo de l’acte de banditisme qui venait d’être commis. La consultation des vidéos de surveillance s’est avérée d’une très grande utilité dans la constatation du méfait. En un éclair, des éléments d’intervention se sont dépêchés sur les lieux.

Des gendarmes du poste avancé de Faliarivo ainsi qu’un commandant d’unité et ses hommes se sont sans tarder mis sur les traces des voleurs. En se lançant aux trousses de la bande, les poursuivants ont très vite pris le contrôle de la situation. Ralentis par leur butin et ayant du mal à semer les éléments d’intervention qui avançaient à grand pas et ne les lâchant pas d’une semelle, les bandits, emportés par la panique, se sont débarrassés de certains des objets dérobés. Au nord de l’enceinte, la gendarmerie a récupéré des équipements de sonorisation abandonnés par les malfaiteurs dont une enceinte et un amplificateur de puissance.

Le visionnage des enregistrements vidéos a également montré que cet acte de banditisme contre une haute personnalité était l’œuvre de quatre individus. Les investigations suivent leur cours.