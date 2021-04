Entreprises – Une crise de liquidité se profile

La crise sanitaire qui se prolonge à l’infini pourrait bientôt déboucher sur une crise de liquidité. Plusieurs secteurs d’activité sont à l’agonie.

À plus d’un an depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’économie entière a montré des signes alarmants. À part l’industrie manufacturière et minière, principalement dépendant des demandes internationales, plusieurs secteurs s’essoufflent, à l’image du tourisme et de l’hôtellerie. Les chambres d’hôtels n’ont jamais connu un taux d’inoccupation mensuel, à plus de 95% pour la grande majorité. Pour le commerce local, les marchands de toutes tailles constatent un recul du volume de ventes, leurs clients s’étant concentrés sur les achats essentiels, comme l’alimentation et l’entretien, et ayant abandonné depuis 2020 les produits de loisirs et d’habillement, réduisant drastiquement le panier moyen par course..

Cette nouvelle donne, corollaire à la crise sanitaire qui sévit toujours à Madagascar, entraîne directement des manques à gagner réels dans les échanges commerciaux intérieurs. Si la création d’entreprises a connu un petit rebond, à cent quarante quatre nouvelles entreprises au mois de février 2021, selon les chiffres de l’EDBM, les acteurs économiques s’attendent à une situation qui empire depuis la confirmation des hausses de cas de personnes atteintes de Covid-19. D’aucuns donneront raison au gouvernement qui jongle entre ces difficultés économiques et l’idée de reconfiner totalement le pays.

Ainsi, le maintien des mesures actuelles et le confinement du week-end sont la décision consensuelle, le «moindre mal» pour éviter tout simplement l’écroulement de l’économie. Mais la vraie raison de cette prudence réside sur un constat qui se généralise progressivement: la liquidité qui manque à plusieurs niveaux.

L’État qui ne perçoit plus régulièrement les impôts, l’entreprise qui ne peut plus payer l’intégralité de ses salariés, les fournisseurs qui peinent à se faire payer, les locataires professionnels et particuliers qui ne paient qu’une partie des loyers, les abonnés qui n’arrivent plus à honorer leur facture d’électricité et d’eau,… Des milliers de cas similaires commencent à nourrir cette thèse de manque de liquidité qui tend à se généraliser dans tout le pays.

Vague de faillites

En avril 2020, la Banque Mondiale a déjà lancé une alerte destinée aux gouvernements : plus de 50% des PME saines, formelles et rentables, et 90% des salariés à travers le monde auront des problèmes de liquidité. Ceyla Pazarbasioglu, vice-présidente de la Banque Mondiale, et Alfonso Garcia Mora, directeur chargé des Finances, Compétitivité et Innovation, ont attiré l’attention des États afin de penser à des solutions sur cette question d’insolvabilité des PME pendant et après la crise du coronavirus.

La crise a fragilisé l’intégralité des réseaux d’activités économiques qui entourent les PME de tous les pays. Ces experts ont attiré l’attention sur le fait que chaque pays possède son propre régime de mise en faillite, de mise sous administration ou de dépôt de bilan, mais également dans le règlement des litiges commerciaux et de l’insolvabilité des entreprises. La Banque Mondiale a recommandé une approche par phase, adaptée à chaque cas, compilée dans un rapport global pour faire face au problème..

«Les cadres d’insolvabilité réglementent le traitement des actifs en difficulté, afin que l’activité commerciale puisse se poursuivre ou que les actifs puissent être redéployés à des fins plus productives. Les enseignements des crises passées laissent présager le risque d’une augmentation massive des cessations de paiement parmi les PME, avec les pertes d’emploi qui en découlent. Dans les pays en développement, les conséquences peuvent être aggravées par des régimes d’insolvabilité qui entraînent un nombre disproportionné de liquidations d’entreprises, même quand elles sont viables, et qui rapportent moins de 30 % en moyenne aux créanciers», précise le rapport.

Ces experts prévoient ainsi une vague inédite de faillites dues à l’insolvabilité et à une crise de liquidité, mais s’attendent aussi à “la naissance d’entreprises zombies qui continueront à vivoter. Ces dernières seront dépendantes de l’endettement, incapables d’investir dans de nouvelles activités, et qui privent ainsi de crédit ou de nouveaux marchés aux entreprises saines”.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a insisté sur l’ampleur de la menace planétaire , et estime que «50 % des entreprises n’auront pas les liquidités nécessaires pour supporter le coût de leur dette en 2021. La crise devrait ainsi entraîner la première récession en Afrique subsaharienne depuis 25 ans et annuler les progrès de réduction de l’extrême pauvreté obtenus après tant d’efforts».

Par ailleurs, à travers l’expérience des crises financières et économiques passées, «une forte détérioration de la qualité des actifs détenus par les institutions financières est probable , et celles-ci peuvent s’attendre à une augmentation importante du taux moyen de créances douteuses. Par exemple, au plus fort de la crise financière asiatique, ces prêts non productifs sont passés de 4,7 % à près de 30 %, comme pendant la crise financière mondiale de 2008. Étant donné la nature soudaine et généralisée de la crise du coronavirus, le problème des créances en difficulté risque de se poser avec encore plus d’acuité aujourd’hui», a conclu le rapport.