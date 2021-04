Dr Charles ANDRIANJARA, DG IMRA – « Les tests sont importants »

Le directeur général de l’IMRA a souligné l’importance des tests et préventions pour les personnes en comorbidité, lors de son intervention sur la radio Antsiva. « Il est important de détecter à temps les maladies tels que le diabète ou encore l’allergie. Ces allergies et ces inflammations usent le patient et réduisent les anticorps. La consultation est gratuite au niveau de l’Imra. Le patient par contre se charge du dépistage », indique le Docteur Charles Andrianjara, directeur général de l’Institut Malgache des Recherches Appliquées (IMRA). Actu­ellement, l’ATA, ou Aro tsimok’aretina, est disponible dans toutes les pharmacies.

Ce remède a été spécialement dédié aux per­sonnes vulnérables, notamment celles qui ont des maladies en comorbidité avec le coronavirus. Ils pourront prendre ce remède. Le remède traditionnel amélioré a suivi des essais cliniques. « Nous avons fait des études sur trente sujets. Nous avons donné du CVO ou encore de l’ATA à ces personnes sur une durée de 7 jours. Après sept jours de traitement, on a pu observer que leur anticorps s’était renforcé. Quatorze jours plus tard, l’anticorps est toujours renforcé », explique le Docteur Charles.

Dans le cadre du remède traditionnel amélioré on n’a pas besoin d’essai clinique. « Le commerce d’un remède traditionnel amélioré peut être effectué. Mais le responsable doit par contre livrer la base de ce remède si celui ci est utilisé depuis vingt ans, il s’agit par exemple des plantes médicinales contre l’asthme », conclut le Dr Andrianajara.