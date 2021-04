Basketball – FIBA U15 Skills Challenge : La qualification africaine avancée

Avancée d’un jour. Suite aux nouvelles mesures et restrictions sanitaires, dont le confinement total à Anala­- manga le week-end, annoncées ce dimanche par le président de la République lors de son intervention télévisée, la Fédération malgache de basketball a dû trouver une autre date.

Le calendrier initial de la compétition en ligne continental du « Fiba U15 Skills Challenge » a été fixé pour les samedi 24 et dimanche 25 avril. Le président de la Fédération malgache de basketball, Jean Michel Rama­roson, a dû intervenir ce lundi auprès de la Fiba afin de faire part de la situation sanitaire à Madagascar et le cas des sélections malgaches.

«Il a été décidé que l’événement se déroulera le vendredi 23 avril au terrain Firaisankiana aux 67 ha pour les porte-fanions de Mada­gascar », souffle Mihary Randriana, responsable de la commission des jeunes au sein de la Fédération. Compte tenu que c’est une compétition à distance, les concours vont être filmés, retransmis en direct et centralisés auprès de la Fiba.

«Au lieu de s’étaler sur deux jours, la compétition sera compressée en une journée », poursuit-elle. Les listes des sept joueurs et sept joueuses respectivement mem­bres de l’équipe nationale masculine et celle féminine ont été bouclées et dévoilées ce weekend. La qualification africaine regroupe dix-sept équipes réparties en trois poules pour les garçons. Madagascar évoluera dans le groupe B avec l’An­gola, l’Ouganda, l’Éthio­pie, la Côte d’Ivoire et la Zambie.

Du côté des filles, seize équipes réparties en trois poules sont en lice. La Grande île a été tirée dans le groupe A avec l’Égypte, le Zimbabwe, l’Ethiopie, la Guinée et la Zambie. Cette phase continentale est qualificative à la compétition mondial «Global Skills Challenge» prévue du 7 au 17 octobre. Trente-deux équipes des cinq continents joueront ce sommet mondial.