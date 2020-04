Transport – Les taxi-be attendent la désinfection

Les taxi-be s’apprêtent à travailler. Le confinement a été levé petit à petit. Certains ont été déjà vus hier, du côté d’Ivato et d’Ankorondrano, mais ont été interceptés très vite par les forces de l’ordre. Aucun taxi-be ne doit circuler dans la ville, qu’à partir de mercredi. Ils ne peuvent également circuler que si les procédures à suivre soient bien prises en compte d’après l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU). « Tous les véhicules doivent être désinfectés. Ce sont les responsables qui vont l’effectuer. Nous attendons également la distribution des cache-bouches et de gel désinfectant pour les chauffeurs et les receveurs. Il s’agit d’urgence sanitaire, alors le tarif de taxi-be est fixé à 500 ariary comme d’habitude. C’est ce que nous avons discuté avec la Commune urbaine d’Antananarivo », explique un responsable auprès de l’UCTU. Les consignes du président Andry Rajoelina sont claires dans son discours dimanche soir. Les taxi-be ne remplissent que dix-huit places. Aucun usager ne doit être debout. Des contrôles seront effectués et ceux qui ne suivent pas les consignes seront mis en fourrière selon le président de la République.