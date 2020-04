Post-confinement – Les acteurs culturels prennent leur mal en patience

Une lueur d’espoir, c’est ce que tous les acteurs culturels et artistes de la Grande île commencent à entrevoir à l’horizon. Depuis hier, c’est pas-à-pas que le retour à la normale s’enchaine au sein de notre société. Il est évidemment assez difficile d’imaginer qu’une fois la pandémie du coronavirus maîtrisée et vaincue, tout redeviendra comme avant. Le président de la République lui-même l’a affirmé, la vie retrouvera son cours progressivement, le tout dans l’ordre et le respect des directives instaurées par l’État pour faire face à cette crise sanitaire.

Si les élèves en classe d’examen retrouveront les bancs de l’école, les fonctionnaires s’activeront à nouveaux à leurs tâches quotidiennes en service minimum, ou encore les transports en commun invités à reprendre leur travail dans le respect des normes, il n’en est cependant encore rien pour les rassemblements, concerts et autres événements culturels.

C’est ainsi en prenant son mal en patience que la communauté culturelle et artistique acquiesce à patienter plus encore avant de pouvoir égayer à nouveau la scène. « C’est vraiment difficile et ça l’est de plus en plus pour nous chaque jour, mais force est de constater qu’on a su s’adapter, car on se doit de s’adapter, le tout en faisant preuve de patience. Ceci-dit, on réfléchit déjà à l’avenir, à ce qui va suivre pour mieux mettre en valeur notre créativité», souligne Mampiray Solofoniaina, acteur culturel et initiateur du projet « Mozika sans frontières » sur les réseaux sociaux.

« Rien ne sera plus comme avant ! »

Une chose est certaine, cette capacité d’adaptation des artistes durant cette période de confinement où ils se sont habitués à enchanter le public depuis chez eux aura également une grande répercussion sur le reste. « Rien ne sera plus comme avant en fait, puisque cette distance qui s’est créée entre les artistes et leur public continuera sans doute à persister. Un pont entre la scène traditionnelle et la scène numérique vient de se créer », rajoute cet acteur culturel. Le confinement aura quand même eu du bon pour la communauté culturelle, dans une période qui lui aura permis de se ressourcer et d’évoluer d’une manière intrinsèque.

Si elle va changer, il est évident que le public en fera également de même, ainsi ce sera le concept de concert et d’événement en soi qui suivront aussi la donne. Si le respect des gestes barrières ont été de rigueur tout au long du confinement, c’est une habitude qui restera sans doute pérenne post-coronavirus. La sécurité lors des concerts sera à renforcer et se doit d’être plus rigoureuse, il sera ainsi plus difficile, voire même déconseillé de créer des liesses populaires.