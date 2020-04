Omnisports – Confinement : La suspension des activités se poursuit

Les sportifs ne sont pas, pour le moment, concernés par le déconfinement partiel. Il a été précisé dans le discours du président de la République, Andry Nirina Rajoelina, dimanche soir que l’organisation de tous événements qui attroupent la foule reste interdite que ce soit pour les événements culturels ou sportifs. Cela signifie que tous les sites de compétition et d’entraînement continueront à fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère de la Jeunesse et des sports a publié il y a six semaines une note ministérielle interdisant et suspendant l’organisation et la participation aux activités sportives … en date du 10 mars. Depuis, toutes les activités sportives ont ainsi tourné au ralenti ou même au point mort, c’est-à-dire pas de compétition, d’entraînement ni de formation. Cette suspension d’organiser des événements a été quelques jours plus tard appuyée par l’application sur tout le territoire malgache de l’état urgence sanitaire déclaré par le président de la République le 22 mars.

Rien n’est épargné

Depuis plus d’un mois jusqu’ici, tous les événements locaux ou internationaux ont dû être reportés et même annulés.

Et les importantes sorties internationales comme les tournois qualificatifs aux Jeux olympiques n’étaient pas épargnés. Et il y a deux semaines, le Comité Olympique International avait par la suite annoncé le report d’un an des JO pour l’été prochain, toujours à Tokyo, Japon. En outre, des compétitions internationales que Madagascar devait abriter ces dernières semaines ont également dû être annulées ou reportées comme le cas des matches entre les Barea et les éléphants ivoiriens comptant pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations de football 2021 ainsi que les championnats d’Afrique des jeunes de tennis de table prévus se tenir sur le sol malgache du 1er au 6 avril.

Bref, la relance des activités sportives dépend encore de l’évolution de la situation sanitaire non seulement au pays mais dans le monde entier. De ce fait, les athlètes de haut niveau qui préparent cette saison des compétitions internationales ne peuvent faire autrement que de poursuivre leur entraînement chez eux, jusqu’à nouvel ordre.