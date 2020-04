Déconfinement partiel – Les Tananariviens sortent de leur maison

Retour à la normale. La capitale commence à bouger le premier jour de déconfinement partiel. Suite au discours du président Rajoelina sur les chaînes de télévision, dimanche soir, les Tananariviens se mobilisent. Très tôt le matin, la plupart des gens fréquentent leur marché habituel. Les habitants vivant dans les communes voisines se sont déplacés en voiture dans le centre-ville pour faire des approvisionnements. Le flux de personnes reste encore faible dans le centre-ville, mais les embouteillages monstres sont enregistrés dans certaines parties de la ville comme à Ampitatafika et Itaosy. Les marchands de rue sont revenus et ont occupé, comme d’habitude, les trottoirs à Analakely et Behoririka. Les boutiques de téléphones mobiles ont ouvert leurs portes timidement. Pourtant, les magasins de confection à Behoririka restent encore fermés. Les revendeurs ont étalé petit à petit les sacs, les vêtements confectionnés. Certains vendeurs de friperie jouissent de pouvoir récolter un peu d’argent après un confinement qui, selon eux, a engendré des pertes.

« Nous avons entendu ce que le Président a mentionné durant son discours. Nous avons décidé de reprendre notre petit commerce. Néanmoins, nous sommes obligés de vendre les vêtements à bas prix car les clients sont encore très peu. Au moins, nous aurons de quoi manger aujourd’hui, car nous avons dû emprunter de l’argent pour survivre au confinement », affirme une vendeuse de friperie d’Analakely. Les grands restaurants n’ont pas complètement repris. Certains d’entre eux préfèrent livrer à domicile les repas.