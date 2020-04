Coopération – L’Inde partage son plan de riposte au covid-19

Premier pays venu au chevet de Madagascar lors de la récente catastrophe naturelle liée aux inondations, l’Inde maintient son partenariat avec la Grande île en cette période de crise sanitaire à cause de la propagation du coronavirus. Rapportée par l’ambassadeur de l’Inde Abhay Kumar, la position du gouvernement indien s’articule autour du fait que « l’Inde est une source majeure de produits pharmaceutiques. Il n’y a aucune interdiction totale des exportations de médicaments essentiels et les demandes sont traitées de manière appropriée ».

Dans des États de l’océan Indien comme les Maldives, l’assistance médicale indienne se déploie déjà et le remède contre le coronavirus trouvé à Madagascar intéresse des communautés de chercheurs partout dans le monde, en Asie du Sud-Est et en Inde. Avec 29 % de taux de guérison affirmé par le Dr Armand Rafalimanantsoa, directeur de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte au niveau du ministère de la Santé publique, Madagascar enregistre une efficacité modèle dans la gestion de la crise sanitaire.

Si en Inde, le nombre de décès lié au coronavirus a dépassé la centaine en dix semaines, deux cent trente trois laboratoires sont opérationnels pour effectuer un dépistage à grande échelle sur une population de 1,3 milliard d’habitants. Madagascar, tout comme l’Inde, met en œuvre le filet social de sécurité pour venir en aide aux nécessiteux à travers l’octroi de vivres.

Alors que le Parlement indien reste consulté, les réunions du gouvernement avec les deux chambres du Parlement malgache ont eu lieu hier. Quatre-vingt malades du coronavirus restent encore hospitalisés dans toute l’ile, quarante et un individus en sont guéris et parmi eux deux personnes hier. Pour le Dr Armand Rafalimanantsoa, « 45 % des cas de contamination par contact ont été détectés à Antananarivo ».

Avant même que l’OMS ait déclaré l’urgence sanitaire de portée internationale en raison de la propagation du coronavirus dans le monde, l’Inde a déployé une riposte sur son territoire et entre en collaboration avec les États de la zone indianocéanique afin de stopper définitivement la propagation du coronavirus.