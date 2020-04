Contrôle circulation – Reprise du trafic sur la RN6

Les Centres de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 des régions Boeny et Sofia ont décidé, depuis vendredi, d’ouvrir les frontières routières reliant Mahajanga à Ambanja et jusqu’à Antsiranana. De nouvelles dispositions ont été appliquées.

Le prix du billet reliant Mahajanga à Ambanja est révisé à la hausse, allant de 40 000 à 60 000 ariary. « Le nombre de passagers est limité à trois par banquette, dont une seule place près du chauffeur. Les recettes par voyage ne changent pas, même si on supprime des places, 720 000 ariary pour les douze places, contre dix huit places auparavant pour le même tarif », explique un chauffeur.

Les contrôles des voitures et personnes aux barrières sanitaire continuent. La dernière statistique fait état de vingt-sept voitures contrôlées le 16 avril, dont une transportant dépouille mortelle envoyée vers la capitale, et onze véhicules particuliers en provenance de la capitale.

Samedi, le nombre de personnes sensibilisées s’élève à un peu plus de dix mille cinq par l’intermédiaire des visites à domicile (VAD) et par IEC. La commission communication se charge de cette action entreprise depuis le début de la lutte contre le coronavirus à Mahajanga. Des sensibilisations sont effectuées par les acteurs communautaires, dont des volontaires de la FJKM, des scouts, des journalistes, et concernant le Covid-19 soit par des voitures sonorisées, des émissions télévisées et par des flyers« Des habitants sensibilisés estiment que le Covid-19 n’affecte pas Mahajanga, car il y fait plus de 27°C », rapporte un acteur communautaire.

Samedi, cent dix sept bajajs et une dizaine de bus ont été désinfectés, des lieux publics ont été également purifiés par du HTH. Il reste mille cinq cents unités de kit EPI dans le stock de la logistique du CCO Covid-19 de Boeny. Pour le moment, la région Boeny ne compte aucun cas suspect.