Basketball Africa League – La saison régulière démarrera après le covid-19

La tenue de la phase finale du championnat d’Afrique des clubs est confirmée. La GNBC évoluera dans la conférence de Sahara.

La tenue de la compétition est confirmée mais les dates restent à déterminer. Le vice-président et directeur général de NBA Afrique, Amadou Gallo Fall, a annoncé la semaine dernière que « la nouvelle formule du cham­pionnat d’Afrique des clubs, la Basketball Africa League est prête à démarrer après le covid-19. Nous devons juste continuer à nous préparer en coulisses. Nous avons une équipe siégeant à Dakar, toujours en contact avec toutes les autres équipes. Nous avons notre chef des opérations qui reste en contact avec ces équipes, juste pour rappeler à tout le monde que nous restons engagés, et nous allons lancer la BAL au bon moment. Nous pouvons donc certainement utiliser le temps supplémentaire à bon escient, mais nous étions prêts depuis le 13 mars ». Il y a un mois, la NBA et la FIBA Africa étaient sur le point de marquer l’histoire, avec le lancement de cette compétition de haut niveau sur le continent.

Étape décisive

Mais la pandémie du coronavirus a provoqué le report du démarrage de cette ligue, initialement prévu le 13 mars.

Douze équipes réparties en deux conférences se sont qualifiées à l’issue de l’Elite 16 au mois de janvier pour poursuivre l’aventure. Le club porte-fanion de la Grande île, la Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) renforcée par l’Américain de 2,13m, Donald Rashaad Isalah Singeton, évoluera dans la conférence Sahara. Ce groupe est composé du GS Pétroliers d’Algérie, du Petro Luanda d’Angola, de l’AS Salé du Maroc, de l’AS Douanes du Sénégal, de la GNBC de Madagascar et de l’AS Police du Mali. Les matchs étaient prévus se tenir à Dakar, Salé et Luanda.

L’autre conférence du Nil est constituée, pour sa part, les Rivers Hoopers du Nigéria, des FAP du Cameroun, du Ferroviaro du Mozambique, des Patriots du Rwanda, du Zamalek de l’égypte et de l’US Monastir de la Tunisie. Cette conférence doit disputer ses rencontres à Monastir, au Caire et à Lagos. Les quatre équipes les mieux classées de chaque conférence se qualifieront pour les play-offs prévus initialement vers la fin mai à Kigali, Rwanda.