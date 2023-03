VISITE DE COURTOISIE – Le ministre de la Sécurité publique chez son ainé Azaly ben Marofo

Les grandes âmes se rencontrent. Une grande surprise pour l’ancien secrétaire d’État chargé de la Sécurité publique, de 1997 à 2002, Azaly Ben Marofo. Le ministre de la Sécurité publique actuelle, le contrôleur général de la Police nationale, Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison, lui a rendu visite, lors de son passage à Mahajanga la semaine dernière. « Il est difficile d’oublier les anciens de la Police nationale, qui ont laissé un modèle de gestion et de gouvernance. Il est de coutume de se souvenir des anciens quand ils vieillissent et nous l’avons réalisé, nous qui vivons à Antananarivo. Ce fut un plaisir de rencontrer le ministre Azaly, c’était l’époque de la vieille école », indiqué le contrôleur général. Ce dernier a assisté au concours d’entrée à la Police nationale qui s’est déroulé samedi et dimanche, au lycée Philibert Tsiranana.