TRANSPORT PAR CÂBLE – Les travaux sur les structures de gare accélérés

Les Tananariviens vont bénéficier bientôt du téléphérique. La construction des gares dans le cadre du projet a débuté et les premiers travaux de la ligne orange, qui relie Anosy à Soarano, sont prévus se terminer dans 4 mois.

Les structures de Gare vont être entamées en ce qui concerne le projet Transport par câble à effectuer à Tana. C’est ce qui a été annoncé hier lors de la visite du ministre du Transport et de la météorologie et du SENVH à Anosy. “La ligne orange part depuis Anosy vers Ankorondrano. La gare implantée à Anosy va comporter une entrée. Cette entrée se situe en face de l’Hôtel Carlton. Des parkings de cabines pour la ligne orange seront stockés sur une partie de ce terrain. Et les 2/3 seront placés dans la Gare sise à ARTEC Ivandry ”, indique Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d’Etat chargé des Villes nouvelles et de l’Habitat. Selon l’annonce, les travaux s’opèrent donc sur le premier appareil, qui relie la gare de Soarano à la gare d’Anosy. Sept pylônes vont être implantés. “ Nous commençons par le béton, les couleurs. Le résultat sera plus moderne”, enchaîne-t-il. L’application des nouveaux tracés est tenue en compte puisque la ligne orange passe d’Anosy à Soarano. La gare installée à Soarano combine celui du transport par câble et du train urbain. Pour la gare Anosy, le renforcement de la berge a été annoncé.

Douze gares

La durée du travaux sur le premier appareil durera aux environs de 4 mois, selon le SENVH. Les travaux sur les structures de la gare vont commencer simultanément à la gare de Soarano. “ On a prévu que la ligne orange s’achèvera avant les Jeux des îles. Il est à remarquer que les septs pylônes seront construits dans le cadre des travaux du premier appareil. Les matériels pour la construction sont en chemin et d’autres sont fabriqués sur place”, confie le SENVH. Après l’achèvement du premier appareil, un essai sera effectué. Un bureau d’étude sera engagé pour appuyer les travaux. Deux cent soixante-seize cabines seront opérationnelles dans les douzes gares, des deux lignes. Le projet s’engage à désengorger le trafic urbain de la Ville des Mille. Parallèlement au TPC, le projet Train Urbain avance également de son côté.