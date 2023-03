TENNIS- CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U14 – Mirija et Mahery, vice-champions d’Afrique 2023

Mahery Raoily, se sont inclinés en deux sets (2/6 2/6) hier, lors de la grande finale du double au cham-pionnat d’Afrique U14 qui s’est joué à Lomé, la capitale du Togo. Contre les Tunisiens, Ahmed Darmoul et Anas Ben Youssef, tombeur des Égyptiens ultra favoris du championnat d’Afrique U14 en 2023, les deux Malgaches ont tout tenté et se sont battus avec les honneurs. Face au niveau très relevé de la compétition par la présence des Sud-Africains et des joueurs Maghrébins, Mirija Andriantefihasina et Mahery Raoily ont réussi leur tournoi en double en se hissant jusqu’en finale. Dina Razafimahatratra, coach attitré de la délégation malgache durant ce championnat d’Afrique des U14, souligne que « le niveau de ces championnats a été très relevé, surtout pour les garçons si on le compare aux cinq dernières éditions. Beaucoup de points décisifs ont été perdus : on était souvent à 40/40 sans avoir à concrétiser des points, ce qui occasionne un déséquilibre au score ». Ce jour, les deux Malgaches joueront leur match de classement individuel.