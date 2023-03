RUES DE TANA – La route bretelle Ankadievo-By pass circulable dès dimanche

L’achèvement des travaux sur le côté bretelle By Pass-Ankadievo sera pour dimanche prochain, selon le ministère des Travaux publics. La circulation sera rétablie dès que les réparations de la bretelle reliant la route nationale 7 (RN7) au By Pass seront achevées. Parallèlement, les travaux au niveau d’Ambodin’Isotry vers l’Aigle Noir seront terminés, selon les prévisions, dans trois semaines. Entrant dans le cadre du contrat cadre des travaux de la Ville d’Antananarivo, dix huit axes sont concernés. Du côté des 67 ha, les prochains travaux s’opèrent sur Ankasina, qui est en très mauvais état. Par ailleurs, des axes comme GAMO Ampasampito ou encore Ambatolampikely, Andraisoro et même Ampitatafika seront inclus dans les dix huit axes. La coupure des rues en réfection est également étudiée avant d’entamer les travaux. Tous les travaux qui entrent dans le cadre du projet sont financés via les ressources propres internes de l’Etat. Les autorités concernées s’activent dans la réparation des rues. La semaine dernière, la CUA s’est occupée de procéder à la réfection par « point-àtemps » dans les quartiers d’Isoraka et Antaninarenina. Onze autres points sont également prévus.