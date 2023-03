PÉTANQUE – FSBM – Les sanctions levées

Un ouf de soulagement. La Fédération du sport boules malagasy (FSBM) a reçu ce vendredi, lors de son assemblée générale, la lettre officielle de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP) annonçant la levée des sanctions qui interdisent la participation et l’organisation des compétitions internationales.

«Après plusieurs démarches et négociations, grâce à l’appui de toutes parts, dont surtout celui du Comité olympique malgache, nous avons pu résoudre le problème. Madagascar pourra désormais participer aux compétitions internationales», se réjouit le président de la Fédération malgache, Ami­roudine Andrialemirovason.

Madagascar pourra ainsi organiser les épreuves de pétanque aux Jeux des Iles de l’océan Indien. La Grande ile pourra aussi participer et envoyer des représentants aux championnats du monde triplettes et doublettes hommes, doublettes dames, tête à tête et tirs de précision, au Bénin au mois de septembre, puis aux Mondiaux triplettes dames et jeunes, en novembre à Thaïlande, et en mars 2024 aux Championnats d’Afrique au Maroc.

Quatrième joueur

«Plusieurs échanges de mails entre le président de la Fédération internationale et moi-même ont eu lieu durant ces moments pénibles. Il y avait ces dernières semaines des appels téléphoniques entre nous, avant qu’il ait finalement pris la décision de lever les sanctions», explique le patron de la FSBM.

Pour les Jeux des Iles, le grand rendez-vous le plus proche, il y aura les épreuves pour les triplettes, doublettes, tête à tête et tirs de précision hommes et dames. Les membres de l’équipe nationale seront sélectionnés par l’équipe technique qui validera par la suite, la liste finale avec l’équipe de la fédération.

«Pour les championnats du monde et d’Afrique, ce sont les équipes championnes nationales qui représenteront Mada­gascar… Concernant le quatrième joueur, le champion national au concours de tirs de précision rejoindra la sélection», précise le président de la fédération. Quant au site de compétition pour les jeux, la fédération a proposé le boulodrome d’Ankatso qui nécessite encore des réhabilitations, mais la demande du boulodrome national couvert auprès de l’État tient toujours, pour pouvoir abriter des compétitions internationales. En attendant le regroupement officiel, les présélectionnés vont participer à des mini-tournois de préparation vers début avril.