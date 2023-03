MOTO – 4H HONDA – Claudio Tida et Lucas Robert sacrés

Une vraie course d’endurance. L’équipage Claudio Tida-Lucas Robert sur Husqvarna remporte la 21e édition de la course de moto tout terrain «4 Heures Honda». Ils ont franchi en premier la ligne d’arrivée en effectuant dix-neuf tours avec comme meilleur tour 12: 46: 472. Après la précédente édition en 2019, la version 2023 s’est tenu ce dimanche, au circuit du SRK à Imerintsiatosika sur une boucle d’environ 8 km, en grimpant la colline rocheuse du SRK et en empruntant les sentiers du village aux alentours. Tida conserve ainsi le titre après celui qu’il a décroché en 2019 avec le champion réunionnais, Pascal Dorseuil. La deuxième place est revenue à l’équipage Miadantsoa Razafinarivo et Randy Rakotoarimanana aux commandes d’une Sherco. En solo, Mathias Plantive sur une KTM complète le podium au classement général. Ce dernier, vainqueur de la catégorie solo, devait être le copilote de l’invité de marque de cette édition, Pascal Dorseuil. Mais celui-ci n’a pas pu venir au dernier moment. L’équipage vainqueur de la catégorie père et enfant, Patrick Rakotonjanahary «No limit» et Cédric Tianiaina sur Gasgas, termine au pied du podium devant Finaritra et Naina Razafindrakoto (Husqvarna) et le duo Tsitsi-Tarzan. L’équipe de Tsitsi, de son vrai nom Tsirava Razafimahefa, président de la Fédération malgache de motocyclisme, s’offre de son côté, le trophée de la catégorie des vétérans 1. Les vainqueurs des autres catégories sont, entre autres, Karmezis et Rija chez les vétérans 2, Rakotoarison et Randriambo chez les Rookies, Guigui -Jeremy dans la catégorie 85cc, Lombardo et Botomazava pour les deux pilotes-deux motos, et le trophée des juniors est revenu à Miaro et Lassaux. Soixante-dix-huit équipages ont pu boucler cette course d’endurance jusqu’au bout.