Moins favorable à un cyclogenèse.

Contrairement à ces deux dernières semaines, les conditions pour la formation d’un cyclone est encore faible cette semaine, selon la météo. Le temps sera influencé par l’alizée entre la partie centrale et le Nord-Est. Dans la partie centrale, centrale Ouest et Sud-Est et Sambirano, les pluies orageuses seront au rendez-vous. La température observera une diminution dans la deuxième partie de cette semaine.