FOOTBALL – CAN 2023 – Donisa, Hakim et Zotsara rejoignent le groupe

Trois expatriés de l’Europe sont arrivés hier. Ils ont rejoint le groupe lors de la séance d’entrainement hier soir, au stade Barea à Mahamasina.

Pas d’autres choix que de gagner. Les expatriés arrivent au compte-goutte à quelques jours du match capital contre les Fauves centrafricains. Trois expatriés de l’Europe et six membres du staff ont débarqué hier après-midi, outre Ibrahim Amada et le portier, Melvin Adrien, qui ont déjà assisté à la première séance d’entrainement de ce dimanche. Ces expatriés se disent prêts pour la double confrontation contre la République centrafricaine car Madagascar est condamné à gagner, d’abord à domicile le 23 mars au stade Barea, puis à Douala au Cameroun au retour.

«Nous avons déjà préparé ces matchs au Maroc. Nous avons fait un stage plus qu’intéressant avec une victoire et un match nul contre de grosses équipes… C’est à peu près le même groupe, avec les locaux qui ont fait un très bon Chan», souligne l’attaquant du club roumain FC Arges Pitesti, Julio Donisa, hier à son arrivée. «Je pense qu’il n’y pas de soucis … que le boulot va être fait tranquillement, et proprement même, s’il faut se méfier de cette équipe… Nous n’avons pas le choix. C’est à notre portée et à nous de faire le boulot au maximum donc il faut vraiment gagner chez nous. Pareil pour le retour et en plus ce n’est pas chez eux donc c’est parfait pour nous, en terrain neutre. On ne peut pas demander mieux », poursuit-il.

Déjà très concentré et n’ayant pas voulu beaucoup parler, l’attaquant du club belge Virton, Hakim Abdallah, a aussi souligné de son côté: «Nous avons quitté le club pour venir en sélection, nous sommes tous focus sur ces prochains évènements et nous allons préparer ce match comme il se doit. »

Pas d’excuse

Le milieu du club moldave FC Balti, Zotsara Randriambololona, qui faisait partie des Barea à la Can en Égypte en 2019, s’est montré plus que déterminé. «Notre ambition est de gagner. Nous n’avons pas le choix car nous sommes en mauvaise posture. Donc nous allons prendre des points. Nous allons tout faire pour se préparer au mieux, même si il n’y pas beaucoup de temps, et de gagner. Nous sommes chez nous et nous sommes obligés de gagner», lance-t-il.

Six membres du staff sont également arrivés hier, dont le préparateur physique, le kiné, le vidéaste, le team manager, l’intendant, et Lalaina Nomenjanahary dit «Bolida». «Nous n’avons plus d’excuse. Nous n’avons que deux ou trois jours de préparation, il faut faire avec et être prêts moralement et physiquement pour arracher la victoire… Ce sera le tournant de la compétition. Ces matchs sont capitaux pour pouvoir sortir notre tête de l’eau, donc il nous faut la victoire pour espérer la qualification», soutient Bolida.

Le milieu du Mouloudia club d’Alger, Koloina Razafin­dranaivo, a débarqué dans la nuit du dimanche à lundi. Six autres expatriés de l’Europe devraient arriver cet après-midi, en l’occurrence Jérémy Morel, Rayan Raveloson, Kenji Van Boto, Sylvio Ouassiero, Loïc Lapoussin et Njiva Rakotoharimalala du club saoudien Al Jandal. Le dernier, Dorian Bertrand du club roumain FC Arges Pitesti, sera là mercredi. Après la deuxième séance d’entrainement d’hier soir, les Barea vont tâter le terrain ce mardi, à l’heure du match à 16 heures et auront encore deux séances le mercredi.