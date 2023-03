DIANA – Les énergies renouvelables effectives, un enjeu majeur

Le contexte actuel pousse à se tourner vers de nouveaux modes de production, tout en préservant l’environnement. Les énergies fossiles continuent de s’épuiser. Aussi les énergies renouvelables comme le solaire, l’éolienne ou encore l’hydroélectricité s’imposent-elles comme étant la solution optimale et innovatrice, à la fois propre et illimitée. En fait, les énergies renouvelables représentent un enjeu majeur pour l’avenir plus largement des régions. Pour la Diana, la production d’énergie solaire, propre et inépuisable, ne cesse de s’accroître, ces cinq dernières années, malgré quelques imperfections liées à la technologie et au foncier. Son utilisation présente des avantages aussi bien écologiques, économiques, et sanitaires que sociales. À l’heure actuelle, les cinq districts qui composent la région bénéficient de parcs solaires. Celui d’Ankori­kahely à Ramena, dans le district d’Antsi­ranana-II, géré par la société « Lidera Green Power », est déjà fonctionnel. Si la puissance attendue de cette centrale électrique solaire est de 7 mégawatts, elle injecte en ce moment 2,4 mégawatts dans le réseau de la Jirama, avec l’installation des six mille quarante-huit plaques utilisées pour générer cette puissance. Il s’agit exactement de la première phase du projet, car il y aura une phase 2 qui produira 5 mégawatts dans deux mois. En outre, une production par éoliennes est également en vue. Dans la ville d’Ambanja, un autre projet appuyé par les pôles intégrés de croissance (PIC) vient de voir le jour. Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Soloniaina Andria­manampisoa, vient de procéder à la pose de la première pierre de cette centrale solaire, construite sur le terrain de quatre hectares où se trouve actuellement la centrale thermique de la Jirama. Le membre du gouvernement a effectué une tournée dans les districts pour constater de visu la réalité l’avancement des travaux de construction des infrastructures destinées à les alimenter en électricité ces districts.