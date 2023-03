DÉVELOPPEMENT DU TOURISME – Mahajanga intéresse de plus en plus les croisiéristes

À défaut de merles, on se contente des grives ! L’Office régional du tourisme de Boeny (ORTB) et les opérateurs de Mahajanga doivent se contenter de l’aubaine et de la réalité actuelle. Si les touristes par le vol aérien sont encore rares, ceux arrivant par paquebots sont nombreux. Au total, plus de quatre cent cinquante touristes ont effectué une escale d’une demi-journée à Mahajanga, depuis le 24 février. Quatre grands bateaux de croisière ont touché les côtes majungaises jusqu’à vendredi. « Coral Géographer » a transporté quatre-vingt-seize passagers australiens et américains, le 24 février. Le 27 février, cent vingt-trois touristes de différentes nationalités ont débarqué du « Champlain » du groupe Ponant. Le 16 mars, « Bougainville » du même groupe, a accosté les côtes avec cent-vingt-huit visiteurs dont des Anglais, Allemands et Français.

Capacité d’accueil

Le dernier paquebot,« Champlain » est revenu le vendredi 17 mars, avec, à son bord cent-quinze touristes. « La ville de Mahajanga a eu le privilège d’accueillir plusieurs touchées de paquebots par rapport aux autres villes cette année. L’arrivée de ces paquebots signifie qu’ils commencent à s’intéresser à la destination Mahajanga. Et cela, c’est grâce aux efforts des agences de voyage émetteurs, qui ne cessent de rechercher ces croisières à travers les salons internationaux. Nous sommes reconnaissants de leur intention et de leur coopération avec l’ORTB et les opérateurs dans la région pour orienter les touristes vers Mahajanga. Si la destination est choisie, c’est qu’elle est éligible pour les touchées de paquebots et que l’on peut l’exploiter toute l’année », déclare le président de l’ORT de Boeny, Eric Razafimaitra. Toutefois, des améliorations importantes, surtout au niveau des infrastructures routières et logistiques, s’avèrent nécessaires et urgentes. Car, des croisières sont encore en vue jusqu’à la fin de l’année.

« L’organisation de ces expéditions de croisière n’est pas du tout facile car la majorité des touristes sont de la catégorie séniore et des personnes âgées. Nous exhortons et proposons à ce qu’ils passent une nuit entière à Mahajanga et non pas une journée, comme ils le font actuellement. Ce, pour qu’ils puissent jouir et contempler la ville toute entière ainsi que les sites touristiques importants. Malheureuse­ment, la capacité d’accueil des établissements hôteliers n’est pas encore suffisante à Mahajanga.»