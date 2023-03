ANDAPA – Un forcené tue sa concubine puis se suicide

Crime passionnel à Ambodifamba Beanana, dans le district d’Andapa. Un amant jaloux s’est suicidé après avoir tué sa concubine. Ces scènes se sont produites hier à l’aube. Aux alentours de 5 heures du matin, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Andapa a été avisé qu’un meurtre suivi de suicide venait de se produire. C’est un voisin qui a alerté la gendarmerie. A l’arrivée sur place des forces de l’ordre, le corps sans vie de la concubine, âgée d’une trentaine d’années, gisait dans une mare de sang. À côté, l’auteur de l’agression, figé dans un état végétatif, semblait pousser ses derniers soupirs. Agonisant, ce dernier a été transporté au Centre hospitalier de référence du district d’Andapa où les médecins ont indiqué qu’il avait déjà succombé à ses blessures. À la lumière des informations communiquées, des différends relationnels répétés ont conduit l’individu à commettre l’irréparable. Ne pouvant plus se contenir après les nombreuses séparations répétées d’avec la jeune femme qu’il fréquentait, il s’est emporté pour commettre l’irréparable en un simple revers de main. D’après la gendarmerie, il a d’abord poignardé sa victime en pleine poitrine avant de se planter la même arme du crime au niveau du cœur. Le forcené s’emblait avoir déjà préparé son coup. L’existence d’un autre homme, ayant fini par ruiner leurs relations, l’aurait emmené à commettre le pire. Le commissariat de police du district d’Andapa est saisi de l’affaire. Aux dernières nouvelles, la situation a pu être maîtrisée par les forces de défense et de sécurité. Malgré la colère ayant saisi l’entourage de la défunte, l’ordre public a pu être maintenu et tout débordement susceptible de conduire à d’éventuels actes de vindicte populaire a pu être évité. La quadragénaire avait cinq enfants à charge. Sa dépouille a été récupérée par ses proches. Celle de son bourreau est encore en revanche gardée à la morgue de l’hôpital d’Andapa.