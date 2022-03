Tourisme meurtrier à Isalo – Des mesures de sécurité exigées

Six personnes sont décédées vendredi dernier, emportées par un torrent dans un canyon du parc national d’Isalo à Ranohira. Les opérateurs touristiques locaux réclament des mesures de sécurité particulières pour le circuit « Namaza ».

Une famille composée d’une mère, de sa fille e t l’époux de celle-ci, de sa petite-fille et de son frère, a perdu la vie en une seule journée. Le guide touristique qui a accompagné la famille, est également décédé. En tout, six personnes ont perdu la vie. Elles ont été emportées par un torrent dans le canyon dit « Namaza », un circuit très prisé par les visiteurs du parc national d’Isalo. « Une fois dans le canyon, il est impossible de voir le temps qu’il fait au-dessus de la tête. Alors que dix kilomètres plus loin, c’est-à-dire, aux sources des piscines bleue et noire qui font la renommée de ce circuit Namaza, il a plu des cordes. L’eau n’a pas pris beaucoup de temps pour former un torrent se déversant dans le canyon », explique Noely Iary Rakotomanga, guide touristique à Isalo depuis trente ans.

Lui-même, ce jour-là, a accompagné un autre groupe de quatre personnes sur le même circuit. « Le groupe de cette famille décédée a pris de l’avance au départ de ce circuit. Seulement, deux groupes dont le mien et un autre les ont rattrapés en cours de route. La mère de famille ne pouvait pas marcher vite et la vitesse de toute la famille a été lente. Nous les avons donc dépassés », explique-t-il.

Parois

Le canyon dans l’Isalo en effet est fait de massifs rocheux avec des gorges, des falaises et des crêtes avec une altitude allant de 515m à 1 268 m, si on se réfère à des blogs spécialisés sur le voyage. Il faut parcourir 4 km en voiture depuis Ranohira pour arriver au parking menant vers le circuit « Namaza ». Il faut ensuite marcher 2,5km et encore marcher pendant deux heures pour boucler le canyon. Le circuit passe le long d’un cours d’eau qui s’écoule dans une sorte de canyon.

Il continue sur un chemin étroit avec des rochers comme parois à gauche et à droite dans le canyon et apercevoir à un certain moment un bassin naturel, une piscine de couleur bleue et non loin la piscine noire (un peu plus profonde allant jusqu’à 7m selon les guides). « Il a été impossible pour la famille de survivre car le torrent une fois de passage dans le canyon, peut atteindre 6m de profondeur, plus la forte poussée de l’eau. Les corps ont subi les coups mortels des rochers », raconte encore le guide touristique. Le bébé de un et demi était mis dans un genre de landau et n’a pas reçu de coups de rochers.

Toutefois, son corps n’a été retrouvé que le lendemain de l’accident. Le corps du guide local a été retrouvé à 700 m du torrent qui a formé une grande mare dans le canyon. « Nous demandons la mise en place d’escaliers, situés à un certain niveau en hauteur dans le canyon. Une structure en béton armé où les visiteurs pourront marcher en toute quiétude sans avoir à faire face à des passages inattendus de torrents ou autres menaces. Il serait judicieux de fermer le parc en saison de pluie », propose Noely Iary Rakotomanga, ancien vice président de la fédération nationale des Guides de Madagascar.

70 % des touristes choisissent le circuit « Namaza ». C’est le plus fréquenté avec ses curiosités géologiques, les Makis lémur catta et lémur fulvus, les plantes endémiques, les pachypodium sans oublier les oiseaux, les caméléons et les lézards. Le circuit est fermé provisoirement. Les corps du couple de nationalité française ont été rapatriés vers la capitale hier. Le reste de la famille et le guide devaient être inhumés à Betafo, dans le Vakinankaratra, leur terre d’origine.