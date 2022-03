Textile et habillement – Larissa Soloharimanana remporte l’Olympiade des métiers

La robe confectionnée par Larissa Soloharimanana, une jeune « styliste » , d’Antsirabe, a conquis les membres du jury du concours World Skills Madagascar. Elle est la gagnante du concours Olympiade des métiers, secteur textile, habillement et accessoires, dont la finale s’est déroulée à l’hôtel Carlton à Anosy, samedi. Les neuf finalistes du concours ont eu comme instructions de fabriquer une robe de soirée pour une femme de 45 ans, à porter à l’occasion de la fête nationale, en mariant les couleurs blanc, rouge, vert.

Larissa Soloharimanana s’est distinguée par son œuvre. « Je voulais faire quelque chose de différent. J’ai mis en avant l’asymétrie. J’ai, surtout, insisté sur la finition, pour démontrer mon professionnalisme », indique cette couturière qui a toujours aimé la mode. Elle a commencé à jouer avec les fils e t les aiguilles, depuis son adolescence.

Larissa Soloharimanana a pour ambition de se perfectionner dans ce secteur pour devenir une grande styliste. La chance se présente à elle, en remportant ce concours national. Elle va pouvoir représenter son talent au niveau international. « Ce concours permettra aux jeunes talentueux malgaches de rencontrer de grands couturiers ou de grands stylistes », lance la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Gabriella Rahantanirina Vavitsara.

Hary Rasolomanana, coordonnateur pays du projet Better Education for Africa’s rise, auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la science et la culture promet que la gagnante du concours représentera Madagascar à une compétition internationale.