Rallye du Touquet – Magnifique podium pour Hugo Louvel

P3 pour Hugo Louvel, au terme de la première manche de la Stellantis Motorsport Cup, ce weekend. Il a réalisé une magnifique performance au Rallye du Touquet, dans le Nord de la France, au volant de sa Peugeot 208 Rally 4 préparée par la team Sarrazin. Il entame le cham­pionnat de la meilleure des manières avec ce podium.

Le jeune pilote a débuté la course en douceur, durant l’étape 1 de vendredi. Avec son copilote, Jean-René Villani, il cherchait encore ses repères.

Mais même s’il était sur un rythme plus modéré, il titillait d’ores et déjà les têtes d’affiche. « La concurrence est rude. Nous prenons nos marques et finissons la première boucle par un 2e temps scratch. P4 au classement provisoire », lance-t-il après les premières spéciales.

L’ancien champion de Madagascar de karting et de slalom était de plus en plus à son aise, au fur et à mesure que la course avançait. En confiance, il a frappé très fort dès la première épreuve chronométrée de l’étape 2, samedi matin. « Scratch dans l’ES 7, au coude-à-coude avec Léo Rossel. Une bonne matinée avec ce premier chrono de référence. De quoi donner le sourire », s’exclame-t-il.

Joie

L’équipage n°34 est monté en puissance tout au long des deux jours de course. Logiquement, il a grapillé de précieuse secondes. C’est ainsi qu’il a fini à la troisième position, au terme des seize spéciales totalisant 210 km.

La première place du classement Stellantis Motor­sport Cup est revenue à Léo Rossel et Guillaume Mercoiret (Peugeot 208 Rallye 4 – 1h 47min 34,9sec). Rehane Gany et Franck Le Floch (Peugeot 208 Rallye 4 – 1h 48min 00,6sec) ont trusté la deuxième marche. Tandis qu’Hugo Louvel et Jean-René Villani (Peugeot 208 Rallye 4 – 1h 48min 20,4sec) ont complété le top 3. Ce résultat a été accueilli avec une joie im­mense bien évidemment: « Il fait du bien ce premier podium. Merci à tous. »

Il convient de préciser qu’Hugo a changé de catégorie. Il était annoncé initialement chez les U25 sur le site web de Stellantis. Mais il concourt finalement chez les U29. « Il est volontairement inscrit en U29, avec comme objectif la R2 l’année prochaine », explique son père, Gérard.