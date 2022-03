Mahambo – Reconnaissance de l’État envers les sauveteurs du SEG

Une cérémonie d’État s’est déroulée à Mahambo, samedi. Un événement pour marquer la gratitude étatique aux pêcheurs qui ont sauvé les deux rescapés du crash d’hélicoptère, en décembre.

Officier de l’ordre du mérite. Tel est le rang auquel ont été élevés les six pêcheurs de Mahambo qui ont porté secours au général Serge Gellé, secrétaire d’État à la gendarmerie nationale (SEG), et au sous-lieutenant Laitsara Jimmy Andrianarison, mécanicien de l’armée de l’air, le 21 décembre. Tous deux sont les rescapés du crash d’hélicoptère dans les eaux du district de Fenoarivo Atsinanana, dans la soirée du 20 décembre.

Suivant la décision du Conseil des ministres du 23 décembre, les pêcheurs Giambrone Ramaroson, dit Zamby, Franklin Tsara, Florent Botolahy, Ernest Solo, Albert Meva ont sauvé le Secrétaire d’Etat à la gendarmerie, et Arsène Sakira, quant à lui, a sauvé le mécanicien de l’armée de l’air. Davis Jason, propriétaire de l’hôtel La Pirogue, qui a pris en charge les rescapés à leur arrivée sur la terre ferme, s’est vu remettre la médaille de la gendarmerie nationale. La cérémonie s’est déroulée dans la commune de Mahambo, en présence de Andry Rajoelina, président de la République, Christian Ntsay, Premier ministre, et de quelques membres du gouvernement.

Dans son allocution, le général Gellé a indiqué que la présence du locataire d’Iavoloha à l’événement est pour marquer la reconnaissance étatique envers ces pêcheurs. Que l’État est proche de la population et tient ses engagements qu’importe le statut des bénéficiaires”. Principal acteur du sauvetage du secrétaire d’État à la gendarmerie nationale, Giambrone Ramaroson s’est, également, vu remettre de nouveaux matériels de pêche dont un bateau motorisé flambant neuf, également équipé d’une voile aux couleurs du drapeau national.

Devoir de mémoire

« Je remercie Dieu. Mon père a perdu la vie en mer. Cela m’a profondément peiné. J’ai la chance de ne pas avoir connu le même sort. Au contraire, Dieu m’a permis de sauver une vie. C’est le plus grand des honneurs », témoigne Giambrone Ramaroson. Selon le maître de cérémonie, samedi, Zamby a surmonté la superstition des pêcheurs pour prendre le temps d’écouter et a ensuite de sauver le secrétaire d’État à la gendarmerie nationale. Ce qui démontre son courage car, en général, les pêcheurs prennent la fuite lorsqu’ils constatent des faits inhabituels en mer, a-t-il ajouté.

« Les actes de ces hommes doivent être pris en exemple », déclare le président de la République. Sur sa lancée, il loué le courage et la résilience du général Gellé et du sous-lieutenant Andriana­rison, qui ont survécu. Ainsi, la cérémonie de samedi a, également, été l’occasion de mettre à l’honneur les deux militaires. Ce fut, aussi, un moment d’émotion lorsque le secrétaire d’État à la gendarmerie nationale et le chef de l’État ont évoqué les mémoires des deux colonels qui ont perdu la vie durant le crash d’hélicoptère.

Le colonel Hery Rakoto­mi­liarison, ancien commandant de la Base aérienne 213, à Ivato, qui a été aux manettes de l’aéronef et le colonel Olivier Andrianambinina, ancien directeur de la sécurité à la Primature, n’ont pas survécu à l’accident. « On parle souvent de nous, qui avons survécu, mais ce sont eux, qui ont perdu la vie, qui sont les vrais héros», soutient le général Gellé. Avant l’événement à Mahambo, un dépôt de gerbes a été effectué en mer, sur le point de chute de l’hélicoptère.

Le général Gellé et le sous-lieutenant Andrianarison ont déposé deux gerbes de fleurs en mémoire des deux officiers supérieurs qui n’ont pas survécu. Ils ont été accompagnés par le Premier ministre, et le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale. « Cet événement nous a également marqués personnellement, tous les deux », glisse le chef du gouvernement durant un échange en marge de la cérémonie de samedi. Tous deux ont été dans un autre hélicoptère qui volait devant celui qui s’est crashé.

L’accident d’hélicoptère du 20 décembre est intervenu alors que la délégation conduite par le Premier ministre et composée, notamment, du ministre de la Défense nationale et du secrétaire d’État à la gendarmerie nationale rentrait d’une mission à Soanierana Ivongo, pour rejoindre Toamasina. Ils venaient constater sur terrain et organiser les opérations de sauvetage des victimes du naufrage d’un bateau. Deux hélicoptères ont été mobilisés pour le déplacement de cette délégation.

Durant le vol du retour, des rafales de vent ont causé le crash d’un des deux aéronefs. Il a été chuchoté, samedi, que l’autre appareil à bord duquel se trouvait le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale a dû faire un atterrissage forcé, toujours à cause du mauvais temps, durant cette soirée du 20 décembre. Il fallait ensuite organiser le plus rapidement possible les opérations de recherche et de sauvetage des passagers de l’autre appareil.

Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat a, également, tenu à honorer la mémoire des victimes du naufrage d’un bateau au large d’Ampasika, à Soanierana Ivongo. Selon ses dires, une stèle commémorative de ces événements sera érigée, non seulement, en souvenir des victimes de ces drames, mais également, en l’honneur des sauveteurs. La cérémonie de samedi, du reste, a une portée traditionnelle. Pour l’ethnie Betsimisaraka, dont fait partie le SEG, il est de coutume d’organiser des festivités pour briser le mauvais sort lorsqu’une personne déjà prise pour morte ou disparue est sauvée ou retrouvée.