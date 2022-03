Disparition – L’icône du rock Kelly Rajerison s’est éteinte

Sous un ciel grisâtre nappé d’une douce pluie dont la fraîcheur peine à apaiser la tristesse de toute la communauté des rockeurs, Kelly Rajerison s’en est allé, laissant en héritage sa passion pour le rock.

Un musicien hors pair, mais surtout un homme d’une grande simplicité, qui s’est toujours dévoué à partager son amour pour la musique à son entourage. On lui reconnaîtra à jamais sa gentillesse, comme sa grande générosité envers tous les inconditionnels du rock qui croisaient son chemin et à qui il se plaisait constamment à tailler le bout de gras.

Pour beaucoup, Kelly Rajerison est et restera à jamais l’un des pères fondateurs du rock malgache, un pionnier du genre, une icône de la musique qui électrise le public depuis les années 70. Tout juste à la veille de ses 70 ans, le maestro nous a quittés ce weekend pour rejoindre le panthéon des dieux du rock dans un monde meilleur.

Désormais aux côtés de Jimi Hendrix ou encore Chuck Berry pour ne citer qu’eux, Kelly Rajerison rentre ainsi dans la légende également. De tous âges et de tous horizons, tous pleurent sa disparition, mais tous s’assureront aussi que sa musique lui survivra, ce rock à la fois galvanisant, mélodieux et fédérateur qu’il s’est plus à perpétuer depuis maintenant près d’un demi-siècle de carrière restera éternel. Son fils Cédric Rajerison, à qui il a fièrement transmis son amour pour le rock souligne sobrement « Merci à celles et ceux qui le portent à jamais dans leurs cœurs ».

Un virtuose du rock

D’une grande humilité, Kelly Rajerison a sillonné toutes les époques pour valoriser son talent et son amour pour le rock. De son incroyable parcours, on lui reconnaîtra aussi la création du groupe The Pumpkins, qui telle la citrouille se transformant en sublime carrosse dans le conte de Cendrillon, déferle sur la scène rock malgache durant deux belles décennies. On lui doit ces grands tubes comme « Tovovavy allright », « Toerana iray », « Taratasy ho anao », « Tsaroanao ve » ou encore l’incontournable « Tsikitsiky lava », qui enchante la jeune génération, grâce au télécrochet « Pazzapa », alors produite par la Radio-télévision Analamanga (RTA) et dont il en a été l’un des parrains. En véritable virtuose du rock, Kelly Rajerison émerveille tous ceux qui s’attardent sur chacune de ses compositions avec son talent.

Diplomate et ami de l’artiste, Erick Rabemananoro confie : « J’ai apprécié toutes ses œuvres depuis, mais j’ai aussi apprécié l’homme d’une très grande gentillesse qu’il a été. C’est quelqu’un qui mérite qu’on lui donne une place au plus haut du firmament du monde artistique malgache ».