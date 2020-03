Vague de panique – La foule à l’assaut des pharmacies

Le pic maximal d’approvisionnement en médicaments antiviraux et antigrippaux semble atteint hier dans la nuit.

C’est en pleine nuit que les pharmacies de garde ouvertes dans la capitale sont vite envahies par la foule en quête de médicaments hier. Pour une mère de famille médecin, venue se déplacer à la pharmacie d’Avaradrano sise à Analamahitsy, « Il s’agit de s’enquérir de tout type de médicaments antigrippes maintenant que la santé de tous est en danger. Dans l’exercice de ma fonction, je me décide à faire le maximum de provisions pour être à même de sauver des vies, de porter assistance à mes patients qui me contactent pour se faire ausculter. Ce sont des médicaments de base des médicaments achetables sans ordonnance ». À Amboditsiry, la nuit n’a pas empêché des jeunes et des enfants avec ou sans parents de s’agglutiner autour de la pharmacie.

« On nous dit qu’il n’y a plus de vitamine C et après être allé de pharmacie en pharmacie, on est venu dans l’espoir d’en trouver mais hélas », se plaint un jeune homme avec son fils de deux ans. Il est parmi ces gens arrivés à la pharmacie pour trouver des médicaments. Sans précédent, les personnes interviewées se disent « en quête de médicaments nécessaires pour se maintenir tant que possible en bonne santé tout en projetant de faire le maximum de stocks de médicaments »

Approvisionnement nocturne

Ni la pluie ni l’heure tardive n’a empêché personne de se ruer vers les pharmacies restées accessibles. « Je ne me suis préparé à aucun budget mais craignant ces derniers temps une éventuelle pénurie de médicaments, je me suis dirigé vers la pharmacie cette nuit, surpris ce à une longue queue déjà sur place », affirme un père de famille venu en scooter à la pharmacie d’Analamahitsy. Bravant la pluie et surmontant les inconforts sécuritaires nocturnes dans la capitale, des gens partis de l’autre bout de la ville se sont rués vers les pharmacies de garde. Selon un jeune homme, « Je suis à la recherche de plusieurs caches-bouches pour les gens à la maison. Ma stupéfaction est grande en apprenant qu’on a droit qu’à un seul caches-bouche par personne au prix de 800 Ariary. La demande est forte selon le pharmacien et il doit départager tout ce qu’il a à tout le monde ». Les médicaments de base partant du paracétamol à l’aspirine sont très demandés toute la nuit, sans que la moindre spéculation n’ait eu lieu, déjà que des policiers en patrouille sont vus en circulation à proximité des pharmacies bombées de monde. Relayée de quartier en quartier, la découverte de trois cas de coronavirus a Madagascar a fait décider plusieurs personnes à faire une provision de médicaments afin d’éviter tout déplacement ultérieur dans les jours qui viennent.