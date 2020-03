Santé – Du ravintsara utilisé en précaution contre le coronavirus

Plusieurs personnes recourent actuellement à l’usage du ravintsara comme mesure pour éviter de contracter le coronavirus. Les cas déclarés sont maintenant maîtrisés et le ravintsara a toujours été considéré à Madagascar comme antigrippal et antiviral. Interrogé sur cette situation, le président du GEHEM ou groupement des exportateurs d’huiles essentielles extraits et oléorésines de Madagascar, Nirina Olivier Rakotoson, parle de « l’attente des résultats des études en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis pour attester médicalement que les produits comme le ravintsara sont utilisés en prévention de la transmission du coronavirus. Cinq types d’huiles essentielles en provenance de Madagascar contiennent du cinéol. Ceci est un composant naturel organique incolore que l’on retrouve dans certaines huiles essentielles, utilisé à des fins médicinales. Le cinéol est en train d’être étudié en laboratoire pour constituer un vaccin contre le coronavirus ».

Par rapport à la prévention de la propagation du coronavirus, l’expert en médecine alternative, Jean Claude Ratsimivony, conseille de « faire des inhalations et de diffuser des plantes aromatiques telles le ravintsara ou l’eucalyptus dans la maison ou au bureau ». La production d’huiles essentielles extraites du ravintsara est tournée vers l’exportation mais une infime partie est consommée par les entreprises locales spécialisées. La rupture des stocks de gel désinfectant dans quelques pharmacies de la capitale suscite un vif intérêt pour l’utilisation du ravintsara.