Jean Baptiste – « Nous avons assez de carburant »

Quelques heures après l’annonce des premiers cas d’infection au covid-19, les stations-service sont été prises d’assaut à Antananarivo. Le directeur général de l’Office malgache des hydrocarbures se veut rassurant.

Dans le contexte actuel de pandémie, peut-on craindre une perturbation de l’approvisionnement ?

Non. Il n’y a absolument rien à craindre à ce sujet. À l’heure où nous parlons, la cargaison du mois de mars est déjà là. Le bateau de janvier avait accosté début janvier. Celui de février le 10 février. Un bateau arrive en moyenne tous les 35 jours. L’importation se poursuit malgré le contexte. Il y a une continuité de l’approvisionnement. Le carburant n’est pas frappé par l’interdiction d’entrée dans le pays. Seulement il y les 14 jours à respecter. Comme le bateau passe 12 jours en mer, le confinement est ramené à deux trois jours.

Qu’en est-il de la distribution ?

Il en est de même avec la distribution qui est à la charge de la société Logistique Pétrolière. Il y a plusieurs dépôts à Madagascar et l’approvisionnement de ces dépôts se poursuit normalement à travers les caboteurs et les camions-citernes. L’OMH veille au grain pour éviter le problème d’il y a quelques mois.

Le prix du brut sur le marché international a chuté dans le contexte actuel de la pandémie Peut-on espérer une baisse des prix à la pompe ?

Ce n’est pas aussi facile. À Madagascar nous nous intéressons surtout aux produits finis c’est-à-dire le super et le gasoil. C’est évident qu’il y a une corrélation entre le prix du brut et le prix des produits finis, mais le comportement n’est pas forcément le même. Ce sont les raffineries qui recherchent le brut. Il y a une corrélation mais il peut y avoir un décalage.

Mais le prix du baril connait son plus bas niveau depuis plusieurs années …

Le rythme d’importation joue dans la fixation du prix. Nous n’importons pas de carburant tous les jours. Il y a une organisation de l’approvisionnement et c’est à partir de là que nous fixons le prix. Il faut prendre en compte le prix au moment de la commande. Le rythme du stockage est entre 45 à 60 jours. Le taux de change entre également en jeu. Celui-ci varie aussi selon le calendrier d’approvisionnement.

Une baisse est-elle donc possible ?

L’effet de la baisse du prix du brut ne peut se faire à l’instant T. Le cours a chuté fin mars, début février. C’est un avantage pour nous car nous pouvons apurer les arriérés auprès des pétroliers. Le prix peut baisser mais je ne peux pas encore me prononcer sur le moment ou le niveau d’une éventuelle baisse. Le prix à la pompe est encore administré à Madagascar. Il y a un mode de calcul bien défini par la loi. Il y a beaucoup de paramètres en jeu.

Vous évoquez les arriérés envers les pétroliers. À combien se chiffrent-ils actuellement ?

Fin 2019, les arriérés s’élevaient à 172 milliards ariary. Le prix actuel à la pompe date de neuf mois, le dernier mouvement datant de juin. Pourtant vers la fin de l’année, il y avait eu une dépréciation de l’ariary couplée à une hausse du baril sur le marché international. Normalement, le prix avait dû augmenter mais ce n’était pas le cas. Nous avons fait exprès de maintenir le prix à la pompe. Un prix qui fluctue trop n’est pas bien pour les usagers car cela peut poser des problèmes dans le budget, particuliers comme entreprises. Nous voulons un prix stable. Cela a contribué à gonfler les arriérés des pétroliers.

Où en sont actuellement les discussions autour de la structure des prix qui permet justement le mécanisme d’ajustement automatique suivant le cours à l’international ?

Il y a des négociations, mais la situation n’est pas figée. Par ailleurs, il y a des paramètres qui évoluent. La semaine dernière nous avons parlé avec les opérateurs. Nous sommes dans un dialogue permanent avec eux. L’idée est de trouver un juste milieu pour que le prix n’augmente pas trop sans pénaliser les opérateurs. Il y a un équilibre à trouver. Le mécanisme d’ajustement des prix est une des conditionnalités du FMI. Ce que je peux dire c’est qu’il y a des avancées.

L’État a évoqué la mise en place de la State procurement of Madagascar (SPM). Cette société s’occupera-t-elle également de l’importation de carburant pour le grand public ou se cantonnera-t-elle à la Jirama ?

La SPM est une société qui s’occupera de l’importation aussi bien de PPN que de carburant. Nous ne pouvons pas encore donner de date pour son lancement. L’importation de carburant nécessite un savoir-faire et de l’expérience. Il faut connaitre le contexte international, les fournisseurs et les modalités du transport maritime. Il faut aussi de la planification. L’importation de carburant doit être bien planifiée car il y a un risque pour l’approvisionnement du pays. Il faudra savoir gérer. La SPM peut commencer avec la Jirama pour s’aguerrir.

L’arrivée de la SPM ne touche-t-elle pas les intérêts des compagnies en place ?

Non. La SPM interviendra uniquement dans l’importation. Le reste sera toujours assuré par les opérateurs privés. Pour le moment, il n’est pas question de création de station-service où quelque chose de ce genre. C’est pour cela qu’il faut une bonne coordination avec les compagnies qui restent des acteurs majeurs. Le fait que l’État importe du carburant est un modèle qui existe et qui est éprouvé. Il ne devrait pas y avoir de problème. Les compagnies doivent connaitre le contexte de la mise en place du SPM et ils doivent y adhérer parce qu’ils sont à Madagascar.