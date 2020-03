Coronavirus – Appel au calme du FFKM face à la désinformation

La prévention du coronavirus est une affaire de tous. Les forces vives du pays contribuent à la sensibilisation de la population pour renforcer les précautions face à la lutte de la propagation de la pandémie dans la Grande île. Le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) entre en action. Les fidèles sont appelés à se soumettre aux mesures prises par le gouvernement.

Dans l’intérêt de tous, le président du FFKM, le pasteur David Rakotorina s’adresse aux chrétiens. « Suivons les instructions ainsi que les conseils de l’autorité. Nous devrons rester prudents face aux fausses informations et les rumeurs véhiculées par des personnes intentionnées », peut on lire sur un communiqué, hier. Un culte œcuménique s’est déroulé à Ambohimamory, hier.

Les églises se mobilisent pour renforcer le message sur la prévention du coronavirus. Le FFKM a emboité les pas de la déclaration des évêques et celle du président de l’église protestante pour recommander aux brebis de consacrer des séances de prières. Le raffermissement de la foi et confier la vie à Dieu demeurent une solution adéquate pour combattre les épreuves, selon le leader du FFKM. Face à l’atmosphère plus ou moins tendue, toutefois, le président du Conseil œcuménique, le pasteur David Rakotonirina appelle le gouvernement a renforcer les mesures pour protéger la population. « L’État devrait être strict pour l’intérêt de tous. Les citoyens devraient se soumettre à la discipline », poursuit le communiqué.

Mis à part l’appel des églises à observer des chaines de prières, des politiciens profitent l’occasion pour se rapprocher des citoyens. À l’initiative de Ny Rado Rafalimanana, un candidat à l’élection présidentielle, un rassemblement est prévu se tenir ce matin à la place d’Antsahamanitra pour une séance de prière. Sur les réseaux sociaux, un mouvement invite les internautes à observer un temps de prière tout le soir à 21 heures.