Consommation – Rush sur les stations-service et épiceries

Choc. Jamais une allocution d’Andry Rajoelina n’aura été autant attendue depuis son accession au pouvoir. Les rumeurs persistantes de premiers cas de coronavirus au cours de la journée ont été confirmées par le chef de l’État. Il n’en a pas fallu autant pour créer une vague de panique auprès de la population d’Antananarivo. Les pharmacies ont été les premières à être prises d’assaut. De longues queues ont été aperçues à l’entrée des officines de garde. Les stations-service 24/24 ont également été assaillies cette fois par les automobilistes. C’est le cas de la station de Bel’Air ou encore d’Ampasika. Une épicerie de quartier à Anjanahary a également été littéralement dévalisée.

L’attitude de la population quelques minutes après l’annonce préoccupe le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat. Si le département avait annoncé il y a quelques jours jusqu’à six mois de stock pour les PPN, une hausse soudaine de la consommation peut fausser les prévisions. Une réunion est prévue ce jour avec les importateurs et les commerçants a fait savoir le directeur du cabinet du ministère Christian Ralambofiringa joint au téléphone. «Des mesures seront prises pour éviter que les ménages vulnérables soient lésés. Cela peut aller jusqu’à la limitation des achats», a lancé le directeur du cabinet.