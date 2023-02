VOLLEYBALL – ZONE 7 – Deux équipes de GNVB et Stef’auto en lice à Maurice

Trois clubs confirment leur engagement. Madagas­car sera représenté par trois clubs à la 27e édition de la Coupe des clubs de la zone 7, qui s’étalera du 25 février au 4 mars, au gymnase de Vacoas à Maurice. Le Gendar­merie nationale volleyball club (GBVB), décuple champion de Madagascar, sera l’unique porte-fanion du pays chez les hommes. Du côté des dames, deux formations sont engagées, en l’occurrence Stef’auto qui compte quatorze titres nationaux et le GNVB, vice-champion national à sa toute première année d’existence.

L’équipe de la gendarmerie, composée d’anciens comme Andry be, Tsiory et Dino renforcés par la génération intermédiaire, entre autres Tolotra, Mamody, Manou, Rina, Beso, Irina, Avosoa, Judicaël, Mamizara, a procédé à la préparation depuis octobre, juste après le championnat de Mada­gascar. Le GNVB, quadruple champion de la zone 7, sera à cette joute régionale formé des éléments expérimentés fusionnés avec des jeunes qui ont déjà participé aux Jeux des Iles.

Six iles

L’équipe féminine de la gendarmerie sera constituée, elle aussi, des joueuses habituées à des compétitions de la région comme Fifih, Eugénie, Hoby et Lili, pour ne citer qu’elles.

La délégation de la gendarmerie est prévue s’envoler le jeudi 23 février, sauf empêchement en raison de la perturbation des vols occasionnée par la dépression tropicale intense Freddy qui touchera la côte Est de l’ile, ce soir selon les prévisions météorologiques.

L’intouchable champion national, Stef’auto, vainqueur de la Coupe des clubs de l’océan Indien en 2011, compte partir également ce jeudi, ou samedi. Une partie de l’équipe a effectué sa préparation à Toamasina et une autre dans la capitale. «En phase de dernier réglage tactique, nous sommes en train de peaufiner le jeu d’ensemble. Nous sommes conscients de nos failles constatées lors de la précédente édition, et nous avons consacré du temps à rectifier ces erreurs», souligne le coach Gildas Zafindalana.

La participation d’une troisième équipe féminine, BI’AS, reste floue car ses dirigeants ont été encore à la recherche de soutien financier jusqu’à hier soir. Vingt-neuf clubs, les meilleures de l’océan Indien, sont engagés à ce rendez-vous régional dont quinze équipes masculines et quatorze féminines représentant l’ile Maurice, Madagascar, La Réunion, les Seychelles, les Comores et Mayotte.