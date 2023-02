Une nouvelle barrière entre Hova et Mainty sous la colonisation

L’affranchissement des esclaves à Madagascar se produit après la conquête, quand la Grande ile devient une colonie française. Mais, fait remarquer Janine Razafindratovo, les premiers moments de joie passés, la situation les désoriente (Annales de l’Université de Madagascar, N°8, 1965). Son étude porte sur le village d’Ilafy, ancien menabe sous la royauté (lire précédentes Notes). Selon Régis Rajemisa-Raolison dans son Dictionnaire historique et géographique de Madagascar, les menabe rassemblent les terres du domaine royal, par opposition aux menakely, fiefs de seigneurs féodaux. La fondation des menabe remonte à Andriamasinavalona qui, en distribuant l’Imerina, sur lequel il a régné, entre ses quatre fils, en donne à chacun de grosses parts (omena be) et de petites (omena kely) à ses autres héritiers. Depuis lors, est restée aux terres et aux hommes du domaine royal, la dénomination de menabe, et celle de menakely aux terres et aux hommes du domaine des seigneurs. Devant leur inquiétude, on donne alors aux anciens esclaves le choix entre quitter leurs maitres pour travailler à leur propre compte- « les premiers salaires datant des missionnaires anglais », note l’auteure- ou de rester auprès d’eux si ces derniers y consentent. Janine Razafindratovo suppose que beaucoup partent, sans doute « pour vivre avec leurs pareils en ville et alimenter les quartiers populeux ». À Ilafy, cependant, la plupart sont restés auprès de leurs anciens maitres : « Les liens créés avec les Hova sont trop forts, la terre manque de bras, les maitres restent la sécurité et l’on préfère éviter l’aventure. » Comme leurs maitres, ils sont désormais libres et sujets, soumis aux mêmes prestations (travail forcé ou corvée) et à l’indigénat jusqu’en 1946. Quelques Hova deviennent citoyens français selon la possibilité offerte sous le gouvernement d’Augagneur, puis de Cayla, aux indigènes qui font preuve de « loyalisme », « d’opportunisme ». C’est ainsi qu’apparait au sein de la population la différence indigène-français. D’après Janine Razafindratovo, les Mainty fournissent à l’administration coloniale des auxiliaires en la personne des chefs de village (lire précédente Note sur la confusion entre les Mainty et les Andevo). Le Conseil des notables comprend des hommes des deux castes. « Les esclaves n’oublient jamais que ce sont les Français qui les ont libérés de l’esclavage contre les Hova. » Alors que ceux-ci conservent une tradition nationaliste, hormis les citoyens français, les Mainty (comme les esclaves libérés) suivront les vainqueurs, les derniers, étant en outre, aidés par leurs « habitudes d’obéissance ». Toutefois, poursuit l’auteure, l’acquis du passé va dresser une barrière nouvelle entre les deux castes, « celle de la fortune créant celle de la classe ». Les Hova ainsi que leurs héritiers savent fructifier cet acquis. Beaucoup deviennent fonctionnaires, commerçants, accèdent aux professions libérales, leurs enfants sont instruits… Bref, « leur fortune procurera tous les avantages qu’elle peut faire acquérir». Pour les Mainty (esclaves inclus), le cercle est tout autre. Ils deviennent les métayers de leurs maitres partis à la ville, s’ils conservent avec eux de bons rapports. « Sans fortune, alors qu’ils ont maintenant le droit de disposer de leurs biens en faveur de leurs descendants », ils s’enfoncent dans une dépendance qui ne cesse de croître. La date du 6 aout 1896 marque « la fin du pouvoir royal, de l’esclavage, des guerres de clans, du despotisme royal, des persécutions religieuses. C’est aussi le jour qui met sur le même pied d’égalité les nobles et ceux que ces derniers ont considéré comme des simples objets ». Pourtant, cet « hommage à la France », souligne Janine Razafindratovo, trouve son pendant dans un article du 10 septembre 1946, intitulé « Un Crève-cœur ». En fait, l’article condamne l’œuvre colonisatrice de l’Hexagone. « Ton Ray aman-dreny, la Fanjakana, t’a oublié. » En effet, en faveur des descendants d’esclaves, « aucune politique agraire adéquate, aucune mesure de réadaptation à une vie indépendante, ne fut prise », poursuit le journaliste. Ils occupent « les derniers échelons de la société », mendient, ont « des emplois subalternes », « sont soumis aux emprunts aux taux usuraires ». Les provinces côtières, elles, « n’ont pas d’écoles sur les Hauts-Plateaux », quoiqu’elles paient aussi les impôts. « Elles n’ont pas de bourses en France, pas d’école de médecine, de chemins de fer, etc. »