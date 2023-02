TOURISME – Le chanteur Garou en vacances à Morondava

Pierre Garand, plus communément connu sous son nom d’artiste « Garou » a passé un séjour à Morondava, dans la région Menabe. Le chanteur québécois de renommée est venu « Sous le vent » de cette partie de l’île en compagnie d’une dizaine de personnes. Ils sont venus en avion privé dans la journée de dimanche dernier et ont séjourné à l’hôtel Palissandre Côte Ouest de Morondava. Garou et ses amis ont pu apprécier le soleil, le sable, la mer et les saveurs locales. Le groupe de touristes n’a pu rater l’occasion de constater de visu le site de réputation mondiale, la fameuse allée des baobabs. Bien que court, le séjour du chanteur, à la fois interprète célèbre de Quasimodo, la comédie musicale « Notre dame de Paris », a ravi les propriétaires gérants de l’hôtel Palissandre Côte Ouest. Ils ont posé fièrement avec le chanteur sur le compte facebook de leur hôtel en le remerciant d’y avoir séjourné. Le passage d’une personne très connue donne toujours un coup de boost à une enseigne ou un groupe hôtelier dans lequel la célébrité a passé des vacances. L’office du Tourisme de Menabe, le ministère du Tourisme et la Confédération du Tourisme de Madagascar ont tous relayé la visite touristique du chanteur. Garou et ses amis ont déjà quitté Morondava à bord d’un avion privé hier. Leur destination prochaine n’a pas été révélée.